"Qủa ngọt" chín cây rơi ngay trong 3 ngày nữa (14/9 - 16/9): 3 con giáp mừng rỡ xòe tay hứng lộc vàng rơi, nhận phúc trời ban, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 16:47

Vỏn vẹn trong 3 ngày sắp tới (14/9 - 16/9) những con giáp có tên dưới đây may mắn nhận khoản tài lộc bất ngờ, cuộc sống ấm êm trên đống tiền, vận trình giàu sang diễn ra trôi chảy.

Tuổi Sửu

Trong 3 ngày sắp tới (14/9 - 16/9) Thiên Tài chiếu cố mang đến nhiều may mắn trên con đường tài lộc cho người tuổi Sửu. Bạn có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

'Qủa ngọt' chín cây rơi ngay trong 3 ngày nữa (14/9 - 16/9): 3 con giáp mừng rỡ xòe tay hứng lộc vàng rơi, nhận phúc trời ban, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 3 ngày sắp tới (14/9 - 16/9) cho biết Thiên Ấn ủng hộ, chắc chắn người tuổi Mão có thể đón ngày thứ 7 với nhiều niềm vui và may mắn. Đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp, bạn có thể đón nhận được những thành quả bước đầu sau một khoảng thời gian dài chờ đợi vừa qua.

Ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh, tình cảm lứa đôi ngày càng thêm nồng nàn, ấm áp. Đôi bên hãy nhân cơ hội này có thể phát triển mối quan hệ của mình thêm một nấc thang mới. Đây chính là điều cả hai bạn đã mong chờ bấy lâu.

Trong thời gian này, bạn nên làm các việc như khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành. 

'Qủa ngọt' chín cây rơi ngay trong 3 ngày nữa (14/9 - 16/9): 3 con giáp mừng rỡ xòe tay hứng lộc vàng rơi, nhận phúc trời ban, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phần lớn người tuổi Mùi có trí tuệ cảm xúc cao. Từ khi còn nhỏ, họ đã thể hiện mình là người điềm đạm, hiền lành, không thích gây gổ, tranh đoạt. Từ khi sinh ra họ đã gặp nhiều may mắn, vận khí tốt, cuộc đời suôn sẻ.

Trong 3 ngày sắp tới (14/9 - 16/9) người tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt.

Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, vài ngày tới người tuổi Mùi có thể đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

'Qủa ngọt' chín cây rơi ngay trong 3 ngày nữa (14/9 - 16/9): 3 con giáp mừng rỡ xòe tay hứng lộc vàng rơi, nhận phúc trời ban, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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