Trúng số độc đắc 9 ngày liên tiếp (14/9 - 19/9) 3 con giáp này có đường sự nghiệp rực rỡ, tiền của dư dả, tài lộc công danh bủa vây

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 15:54

Trong 9 ngày tới (14/9 - 19/9) có 3 con giáp số hưởng hơn bất kì ai, vận trình tài lộc dồi dào, công danh sự nghiệp rộng mở, thu được tiền của dư dả cho tương lai.

Tuổi Thìn

Trong 9 ngày tới (14/9 - 19/9) Chính Tài đang giúp con giáp tuổi Thìn thu hút nhiều tài lộc về mình trong những ngày này, nhất là những người làm việc liên quan đến kinh doanh tự do. Bạn đủ nhanh nhạy để biết thị trường đang thiếu hụt mảng nào để tập trung vào đó mà gia tăng lợi nhuận.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy cuộc sống của bạn đang dễ thở hơn. Vì mảng giao tiếp đã được cải thiện, bạn cũng sẽ nhanh chóng giải tỏa những khúc mắc gây ra tình trạng khó xử giữa bạn với một người quen. 

Trúng số độc đắc 9 ngày liên tiếp (14/9 - 19/9) 3 con giáp này có đường sự nghiệp rực rỡ, tiền của dư dả, tài lộc công danh bủa vây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 9 ngày tới (14/9 - 19/9) đây là thời điểm cực kỳ may mắn với người tuổi Thân trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay.

Người đi thi cử, tuyển dụng cũng gặp nhiều may mắn khi bạn tìm được công việc phù hợp với năng lực và có mức lương lý tưởng. Tương lai, bạn sẽ có khả năng cải thiện mức sống của mình.

Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm này. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng.

Nếu có kế hoạch thực hiện các công việc trọng đại trong thời gian này thì trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. 

Trúng số độc đắc 9 ngày liên tiếp (14/9 - 19/9) 3 con giáp này có đường sự nghiệp rực rỡ, tiền của dư dả, tài lộc công danh bủa vây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 9 ngày tới (14/9 - 19/9) Thiên Tài ghé thăm là lúc nhiều người tuổi Hợi nhận được khoản tiền từ công việc phụ, nghề tay trái, thậm chí có người đủ may mắn để trúng thưởng nữa đấy. Với những ai chưa có tiền cũng đã biết cách gia tăng thu nhập và có ý thức hơn trong việc tích lũy tiền bạc.

Thổ - Thủy xung khắc cho thấy với những áp lực lớn mà bạn phải chịu đựng trong thời gian qua thì sức khỏe của bạn đang giảm sút. Trước khi nghĩ tới việc dùng thuốc bổ thì bạn nên giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống của mình đã nhé.

Trúng số độc đắc 9 ngày liên tiếp (14/9 - 19/9) 3 con giáp này có đường sự nghiệp rực rỡ, tiền của dư dả, tài lộc công danh bủa vây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

TOP 3 con giáp trong 5 ngày tới (14/9 - 18/9) kiểu gì cũng hốt vàng hốt bạc đầy túi, cuộc sống thăng hoa ngập tràn màu hồng, thong thả hưởng thụ cuộc sống mới ngập tràn vinh hoa phú quý

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Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 5 ngày tới (14/9 - 18/9) 3 con giáp liên tục gặp vận may về tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc chảy đều đều vào túi, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

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