Trong tuần mới (17/10 - 23/10), 3 con giáp hỷ sự 'lên hương', tiền tài đều bật đèn xanh', chạm đến ngưỡng cửa của viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 14:15

Trong tuần mới (17/10 - 23/10), 3 con giáp này đứng đầu danh sách may mắn, không tăng lương, thăng chức thì tình yêu cũng nở rộ.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, kiệm lời và chỉ thích thể hiện bản thân qua công việc. 

Trong tuần mới (17/10 - 23/10), vận may phục hồi nên cuộc sống của tuổi Sửu sẽ có nhiều niềm vui. Đặc biệt, do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, đa phần là những người bạn tốt, tuổi Sửu gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng đều gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ trong công việc.

Với nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh cũng như thăng tiến, thu nhập của tuổi Sửu cũng được cho là sẽ tăng ổn định. Hãy nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình, tuổi Sửu sẽ thấy được sự bứt phá rõ ràng của họ so với trước.

Trong tuần mới (17/10 - 23/10), 3 con giáp hỷ sự 'lên hương', tiền tài đều bật đèn xanh', chạm đến ngưỡng cửa của viên mãn - Ảnh 1
Trong tuần mới (17/10 - 23/10), vận may phục hồi nên cuộc sống của tuổi Sửu sẽ có nhiều niềm vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn.

Người tuổi Ngọ là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh nhanh nhẹn, đa tài, có vốn sống phong phú, mối quan hệ rộng nên con giáp này có tương lai xán lạn, làm gì cũng may mắn hanh thông.

Chẳng những vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son trong tuần mới (17/10 - 23/10). Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch lãng mạn bên nhau, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Trong tuần mới (17/10 - 23/10), 3 con giáp hỷ sự 'lên hương', tiền tài đều bật đèn xanh', chạm đến ngưỡng cửa của viên mãn - Ảnh 2
Chẳng những vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son trong tuần mới (17/10 - 23/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất đáng tin cậy. Trong tuần mới (17/10 - 23/10), con giáp này gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến. Một tuần rực rỡ đối với con giáp tuổi Mão, mỗi ngày đều tuyệt vời.

Vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Tuất cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ.

Người tuổi Mão cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra. May mắn có thể nhân đôi trong lúc này, con giáp tuổi Mão không chỉ có thể thăng chức, tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Trong tuần mới (17/10 - 23/10), 3 con giáp hỷ sự 'lên hương', tiền tài đều bật đèn xanh', chạm đến ngưỡng cửa của viên mãn - Ảnh 3
 Trong tuần mới (17/10 - 23/10), con giáp này gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (16/10/2022), 3 con giáp tiền bạc ồ ạt tìm đến tận nhà, hưởng vinh hoa phú quý không đếm xuể

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (16/10/2022), 3 con giáp tiền bạc ồ ạt tìm đến tận nhà, hưởng vinh hoa phú quý không đếm xuể

Đây là 3 con giáp có thu hoạch lớn vào đúng 16h chiều mai (16/10/2022), sự nghiệp thăng hoa, tiền tài tăng nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới 12 con giáp con giáp may mắn 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 11 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 11 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 11 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 11 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người