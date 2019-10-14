Trong tháng 10: 1 con giáp vận may phủ khắp người, 3 con giáp một bước ra ngoài cũng phải cẩn thận

Tuổi Tý là con giáp may mắn nhất trong tháng 10 này. Vốn đã được trời cao ưu ái sự thông minh, nhanh nhạy, nên ít khi họ cùng đường lúc gặp khó khăn.

Theo tử vi con giáp , trong tháng 10 này, có 4 con giáp thời vận hoàn toàn nổi bật. 1 con giáp ở đỉnh cao thịnh vượng, và 3 con giáp gặp khó khăn ở nhiều vấn đề…

Dù vậy, tuổi Tý nên hiểu kẻ thức thời là người biết nắm bắt vận may để nhân thêm nhiều may mắn khác. Hãy mạnh dạn với những cơ hội quý giá trước mắt.

Trong tháng 10 này, tài lộc của tuổi Tý bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc dồi dào. Tình duyên và sức khỏe của họ cũng rất khởi sắc.

Tuổi Tỵ: Cẩn thận sức khỏe, tiền bạc không phải là quan trọng nhất

Theo tử vi tháng 10, tuổi Tý càng bận rộn sẽ càng có nhiều tiền. Dù vậy, đây lại là một cái bẫy khiến họ dần cạn kiệt sức khỏe. Tuổi Tỵ nên hiểu chỉ khi có sức khỏe mới theo đuổi được sự nghiệp. Bởi thế, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tạm bớt những công việc không cần thiết để chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Tuổi Ngọ: Chỉ tin vào bản thân, cẩn thận họa thị phi

Theo tử vi con giáp, tuổi Ngọ cẩn thận họa thị phi, tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ luôn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Đây có thể là ưu điểm, cũng là nhược điểm của họ.

Tháng 10, tuổi Ngọ cẩn thận họa thị phi, tiểu nhân. Bạn nên giữ lấy cảm xúc riêng, đừng để ai biết.

Không chỉ vậy, tuổi Ngọ cần cẩn thận khi đi đứng, tránh rủi ro không mong muốn.

Tuổi Dậu: Hãy lạc quan, tránh tranh cãi

Theo tử vi con giáp, tháng 10, cuộc sống của tuổi Dậu có vài biến động. Tâm trạng họ dễ buồn phiền vì những cố gắng của bản thân không được công nhận.

Theo tử vi con giáp, tháng 10, cuộc sống của tuổi Dậu có vài biến động - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho tuổi Dậu là hãy giữ bình tĩnh, đừng để tranh cãi nảy sinh với người khác. Bởi đây là điều không tốt cho sức khỏe và tài lộc của họ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.