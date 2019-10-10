3 con giáp nếm mật nằm gai lâu nay chỉ để tỏa sáng rực rỡ trong 3 tháng cuối năm 2019!

Tâm linh - Tử vi 10/10/2019 05:12

Theo tử vi con giáp 2019, 3 con giáp này từ đầu năm đến giờ vẫn “nếm mật nằm gai”, vất vả khôn xiết để đợi thời cơ 3 tháng cuối năm huy hoàng!

Theo tử vi con giáp, cuối năm ai vất vả thì chưa biết, nhưng 3 con giáp này rực rỡ vô cùng!

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu siêng năng, không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số người tuổi Dậu không sinh ra trong gia đình thượng lưu, nhưng họ luôn có bản lĩnh làm giàu khi bước sang trung vận. Đây là con giáp giàu có nhưng phải trải qua nhiều thử thách, khó khăn.

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Theo tử vi con giáp, cuối năm, tuổi Dậu chuẩn bị đón vận may trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sắp tới, tuổi Dậu chuẩn bị đón vận may trời cho. Suốt 1 năm “ngậm đắng nuốt cay”, cuối cùng nỗ lực của tuổi Dậu cũng được đền đáp. Từ tháng 10 âm lịch, tuổi Dậu sẽ được Thần Tài để mắt, sự nghiệp thuận lợi, kéo dài tài vận đến cả năm sau.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù cuộc sống vất vả nhưng luôn có bản lĩnh vượt khó. Họ thông minh, làm gì cũng suy tính kỹ càng, vì thế mà dễ thành công ở tiền vận. Nhưng thành công sớm chỉ khiến tuổi Thìn dễ thất bại. Thời gian gần đây, họ dần thay đổi suy nghĩ và không còn quá tự mãn.

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Thời gian 3 tháng cuối năm nay, tuổi Thìn làm gì cũng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian 3 tháng cuối năm nay, tuổi Thìn làm gì cũng may mắn. Đây là một trong những con giáp may mắn nhất trong khoảng thời gian này. Không chỉ vậy, họ còn được quý nhân chiếu cố, tiền tài sẽ dồi dào.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách lạc quan, thông minh và sáng tạo. Họ yêu thích tự do, độc lập trong cuộc sống. Ở tiền vận, con giáp này thành công sớm nhưng không giữ được thành tựu lâu dài. Từ những lần vấp ngã, họ dần trưởng thành hơn.

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Theo tử vi con giáp, cuối năm 2019 là thời gian để tuổi Ngọ lội ngược dòng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, cuối năm 2019 là thời gian để tuổi Ngọ lội ngược dòng thành công. Quý nhân sẽ giúp đỡ họ tìm vận may và tài lộc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Sang năm 2020, 3 con giáp này sẽ được lộc mua xe, mua nhà

Sang năm 2020, 3 con giáp này sẽ được lộc mua xe, mua nhà

3 con giáp này sẽ gặp vận đỏ, có điều kiện để tậu về những khối tài sản có giá trị trong năm 2020.

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