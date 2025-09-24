Trong ngày 24/9, 25/9, 26/9, GIEO NHÂN GẶT QUẢ, 3 con giáp thời vận thịnh vượng, tiền đồ như gấm, ngày càng giàu có, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 10:30

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán hạnh phúc phát tài, đổi đời giàu có, phú quý trông thấy.

Con giáp tuổi Dậu 

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tháng 9/2025, tuổi Dậu sẽ có một tháng viên mãn khi cả tài lộc lẫn tình cảm đều thăng hoa rực rỡ. Công việc diễn tiến thuận lợi, những nỗ lực bền bỉ của bản mệnh trong thời gian qua bắt đầu được đền đáp bằng thành quả thực sự.

Về chuyện tình cảm, vận đào hoa của tuổi Dậu nở rộ rõ rệt. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng lý tưởng, nhất là qua những mối quan hệ quen biết hoặc trong môi trường làm việc. Người đã có đôi có thể tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên nửa kia.

Trong ngày 24/9, 25/9, 26/9, GIEO NHÂN GẶT QUẢ, 3 con giáp thời vận thịnh vượng, tiền đồ như gấm, ngày càng giàu có, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có cơ hội lớn trong công việc và tài chính. Bản mệnh là một trong những con giáp may mắn, có sự hỗ trợ tích cực từ quý nhân. Năng lực của con giáp này cũng mạnh mẽ nên việc vượt qua khó khăn là điều chắc chắn sẽ làm được.

Trong công việc, tuổi Thìn giải quyết các vấn đề tồn đọng, xử lý các dự án trì trệ. Sự thông minh, quyết đoán giúp bản mệnh ký kết các hợp đồng lớn, tạo dựng mối quan hệ vững chắc. Con giáp này cũng không thiếu cơ hội thăng tiến, khả năng được tăng lương, thăng chức đang ở ngay trước mắt.

Về mặt tài chính, tuổi Thìn bước vào giai đoạn bứt phá vươn lên, tiền của đổ về túi ngày một nhiều. Các khoản đầu tư, kinh doanh bắt đầu sinh lời, đem tới nguồn thu nhập ổn định. Nhờ khả năng quản lý tài chính khéo léo, tuổi Thìn có thể tích lũy được khoản vốn đáng kể cho các dự định lớn hơn trong tương lai.

Các mối quan hệ tình cảm, gia đình của bản mệnh diễn ra thuận lợi, mang lại cuộc sống yên ấm. Người độc thân có cơ hội gặp nhân duyên tốt, người có gia đình tình cảm thêm bền chặt.

Trong ngày 24/9, 25/9, 26/9, GIEO NHÂN GẶT QUẢ, 3 con giáp thời vận thịnh vượng, tiền đồ như gấm, ngày càng giàu có, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có một ngày thuận lợi, mọi việc bạn thực hiện đều dễ dàng đạt kết quả tốt. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu những kế hoạch công việc mới hoặc thực hiện những dự định đã ấp ủ lâu nay.

Ngày này tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Tuất nên chú ý tạo thêm công đức, làm việc thiện để duy trì và phát triển vận may dài lâu. Đồng thời, đừng ngần ngại nếu có cơ hội thay đổi công việc, nơi ở hoặc lên kế hoạch cho những chuyến đi xa vì đây đều là những điều tốt đẹp cho bạn trong ngày hôm nay.

Công việc: Mọi dự tính liên quan đến công việc đều có khả năng thành công cao nếu bạn quyết tâm thực hiện. Khả năng phối hợp và hợp tác cũng rất thuận lợi, đặc biệt nếu có người mời gọi hợp tác thì nên nhanh chóng đồng ý. Việc làm ăn, ký kết hợp đồng sẽ tiến triển suôn sẻ, giúp tuổi Tuất củng cố vị trí và mở rộng quan hệ làm ăn.

Tình cảm: Tin vui từ chuyện tình cảm hoặc sự gắn kết trong gia đình sẽ làm bạn thêm phần phấn chấn. Người độc thân có cơ hội nhận được sự quan tâm đặc biệt, còn người đang có đôi có thể đón nhận những lời động viên, chia sẻ giúp tình cảm thêm bền vững. Mối quan hệ với hàng xóm, đồng nghiệp cũng có dấu hiệu khởi sắc, tạo dựng môi trường sống và làm việc hài hòa.

Tài lộc: Tài lộc có sự ổn định và xuất hiện những nguồn thu ngoài dự kiến. Nếu đang cân nhắc đầu tư hay mở rộng kinh doanh, hôm nay là thời điểm thuận lợi để bạn hiện thực hóa kế hoạch. Tuy nhiên, bạn nên giữ thái độ khéo léo trong giải quyết các vấn đề tiền bạc, tránh nóng vội gây ra tranh cãi không cần thiết.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức trong ngày bận rộn. Bạn có thể dành thời gian chăm sóc bản thân bằng cách đi bộ nhẹ nhàng hoặc thư giãn với âm nhạc, giúp tinh thần thoải mái và nâng cao sức đề kháng.

Trong ngày 24/9, 25/9, 26/9, GIEO NHÂN GẶT QUẢ, 3 con giáp thời vận thịnh vượng, tiền đồ như gấm, ngày càng giàu có, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ 24/9 đến 15/10: 3 con giáp giàu có đủ đầy, tiền chất kín nhà, sống đời vương giả, không phú quý cũng cao sang

Từ 24/9 đến 15/10: 3 con giáp giàu có đủ đầy, tiền chất kín nhà, sống đời vương giả, không phú quý cũng cao sang

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán cuộc sống lên hương, chuyển mình phú quý đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh

Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Ngọ hốt tiền mỏi tay, Hợi vận đỏ chạm nóc, Tuất phú quý hơn người

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Ngọ hốt tiền mỏi tay, Hợi vận đỏ chạm nóc, Tuất phú quý hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 ngày cuối tuần từ ngày 25 - 27/9: 3 con giáp ví tiền cứ vơi lại đầy, giàu sang khỏi bàn, tận hưởng cuộc sống viên mãn

3 ngày cuối tuần từ ngày 25 - 27/9: 3 con giáp ví tiền cứ vơi lại đầy, giàu sang khỏi bàn, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Trong 13 ngày tới (25/9-7/10), 3 con giáp ôm trọn lộc trời, tiền vàng chật két, đổi vận lên hương, giàu có nhất vùng

Trong 13 ngày tới (25/9-7/10), 3 con giáp ôm trọn lộc trời, tiền vàng chật két, đổi vận lên hương, giàu có nhất vùng

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp an nhàn vô lo, giàu bất thình lình, tài phú dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp an nhàn vô lo, giàu bất thình lình, tài phú dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh

3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến sau ngày 24/9/2025

3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến sau ngày 24/9/2025

Từ 12h trưa mai (25/9/2025), 3 con giáp tiền vàng dư dả, cải vận hanh thông, tài lộc đỏ chót, giàu có lúc nào không hay

Từ 12h trưa mai (25/9/2025), 3 con giáp tiền vàng dư dả, cải vận hanh thông, tài lộc đỏ chót, giàu có lúc nào không hay

Đầu tháng 10/2025, 3 con giáp phú quý ngất trời, mua may bán đắt, vận mệnh hưng vượng, may mắn không ai bằng

Đầu tháng 10/2025, 3 con giáp phú quý ngất trời, mua may bán đắt, vận mệnh hưng vượng, may mắn không ai bằng