Trong hai tuần đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chiếu cố nhận vân may liên hoàn, phúc lộc sâu như biển, tiền vàng chất thành núi

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 21:20

Tài lộc khởi sắc trong 2 tuần đầu tháng 9 âm lịch giúp 3 con giáp này vượng khí tăng vọt, làm ăn thăng tiến vùn vụt.

Tuổi Mão

Tử vi trong 2 tuần đầu tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế khá tốt, có thêm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.

Tình duyên có phần thăng hoa. Đừng lúc nào cũng ở nhà một mình, hãy tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người khác phái, như vậy sẽ dễ dàng thoát khỏi cảnh độc thân.

Trong hai tuần đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chiếu cố nhận vân may liên hoàn, phúc lộc sâu như biển, tiền vàng chất thành núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, biết đặt câu hỏi, giao tiếp với lãnh đạo thường xuyên, học hỏi được nhiều điều quý giá của nhau và thăng tiến nhanh hơn.

Bạn có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, biết bắt bài một cách quyết đoán thì có thể nhanh chóng lấy lại vốn, kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Tỵ

Trong hai tuần đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chiếu cố nhận vân may liên hoàn, phúc lộc sâu như biển, tiền vàng chất thành núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần đầu tháng 9 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ có một ngày bận rộn nhưng tiền bạc thì không đếm xuể được. Có những lúc khi người khác nghỉ ngơi thì bản mệnh lại kiếm tiền đầy tay.

Ngày mới còn tăng thêm niềm vui cho tuổi Tỵ khi các cặp đôi dần tháo gỡ được hiểu lầm, vướng mắc trong lòng mà cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp bên nhau. Những kỉ niệm càng ngày càng nhiều hơn, tình cảm đôi bên cũng thêm phần thắm thiết.

Tuổi Tuất

Trong hai tuần đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chiếu cố nhận vân may liên hoàn, phúc lộc sâu như biển, tiền vàng chất thành núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là con giáp được trời ban cho số mệnh giàu có, phú quý. Nhờ có tính cách độc lập, tự chủ nên người tuổi Tuất luôn biết rõ mình đang làm gì và rất cẩn trọng với mọi thứ.

Đa số tuổi Tuất đều là những người thông minh, biết sử dụng trí tuệ để tạo ra của cải, vật chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong 2 tuần đầu tháng 9 âm lịch, con giáp này sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời.

Nếu biết nắm bắt, cuộc sống của tuổi Tuất thật sự bước sang một trang mới, giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh thì từ giờ đến cuối năm chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình.

Do vậy, tuổi Tuất có thể làm giàu và tạo dựng cho bản thân một cuộc sống viên mãn, sung túc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tài Tinh "hất hủi", 3 con giáp này trong 2 ngày 27/9 - 28/9 vận thế sa sút, hao tốn tiền của, dễ gặp vận xui, nên cẩn thận về làm ăn kinh doanh

Tài Tinh "hất hủi", 3 con giáp này trong 2 ngày 27/9 - 28/9 vận thế sa sút, hao tốn tiền của, dễ gặp vận xui, nên cẩn thận về làm ăn kinh doanh

Trong hai ngày 27/9 - 28/9, 3 con giáp này khó tránh được xui xẻo, đặc biệt trong việc kinh doanh buôn bán, vì vậy hãy cẩn trọng nhiều hơn để tránh mất tiền oan uổng.

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