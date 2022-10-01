Trong hai ngày 1/10 - 2/10, Hung tinh quấy phá, 3 con giáp này dễ gặp vận xui, "dính chưởng" thị phi, hao tài tốn sức, mất oan tiền của

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 11:40

Trong hai ngày 1/10 và 2/10, 3 con giáp này nên đề cao sự cảnh giác trong công chuyện làm ăn để tránh rơi bẫy lừa đảo, mất tiền oan uổng.

Tuổi Thân

Tử vi trong hai ngày 1/10 và 2/10 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế hư hao, cần nghiêm túc chấn chỉnh lại thái độ làm việc.

Trong hai ngày 1/10 - 2/10, Hung tinh quấy phá, 3 con giáp này dễ gặp vận xui, 'dính chưởng' thị phi, hao tài tốn sức, mất oan tiền của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ham muốn kiểm soát trong mối quan hệ hơi mạnh trong hai ngày 1/10 và 2/10, điều này sẽ dễ mang lại nhiều áp lực cho nửa kia, giữa hai người sẽ nổ ra những cuộc cãi vã.

Tâm trạng bấp bênh, luôn suy nghĩ, cáu kỉnh, không giúp ích được gì cho công việc, dễ mắc phải nhiều sai lầm khác nhau, sẽ bị lãnh đạo chỉ trích.

Nếu không tuân theo nội quy, quy định của công ty, bạn rất dễ ngủ quên và đi trễ, bị phạt tiền. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, tiền mất tật mang.

Tuổi Mão

Trong hai ngày 1/10 - 2/10, Hung tinh quấy phá, 3 con giáp này dễ gặp vận xui, 'dính chưởng' thị phi, hao tài tốn sức, mất oan tiền của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong hai ngày 1/10 và 2/10 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão không được kiêu căng tự mãn, trăm hại không lợi.

Tình duyên có chút rắc rối. Nhất định phải kiên quyết từ chối người mình không thích, không nên lợi dụng người kia làm lốp dự phòng, dễ hủy hoại tình cảm giữa hai người.

Đừng lúc nào cũng tỏ ra thanh cao với lãnh đạo, vẫn nên tôn trọng cấp trên ở nơi làm việc, nếu không sẽ gặp họa.

Tài lộc hơi hao hụt. Không có kế hoạch, tiêu tiền tùy hứng.

Tuổi Ngọ

Trong hai ngày 1/10 - 2/10, Hung tinh quấy phá, 3 con giáp này dễ gặp vận xui, 'dính chưởng' thị phi, hao tài tốn sức, mất oan tiền của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong hai ngày 1/10 và 2/10 sẽ có những rắc rối bất ngờ khiến tuổi này phải đau đầu xử lý. Vì tiền mà làm khổ bản thân, cày cuốc không có ngày nghỉ, lúc nào cũng thấy thiếu tiền. Bạn mệt mỏi với việc cạnh tranh, cơm áo gạo tiền nhưng vẫn phải cố vì không có ai chống lưng cho bạn.

 

Hỏa khắc Kim khiến bản mệnh cũng mệt mỏi vì tình. Bạn dễ nổi nóng, có xích mích với những người thân thiết nhất. Các mối quan hệ xảy ra bất hòa khiến bạn thấy khó xử không biết đứng về phía ai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thành công bùng nổ từ 7h sáng 1/10/2022, may mắn bủa vây 3 con giáp có số hưởng, ngồi không cũng có tiền, vàng vào túi ồ ạt, sung sướng không ai bằng

Thành công bùng nổ từ 7h sáng 1/10/2022, may mắn bủa vây 3 con giáp có số hưởng, ngồi không cũng có tiền, vàng vào túi ồ ạt, sung sướng không ai bằng

Từ 7h sáng ngày 1/10/2022, 3 con giáp này có số đỏ hơn vạn người, tiền bạc may mắn, chưa làm vẫn có lộc hưởng.

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