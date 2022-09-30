Thiên Tử soi sáng bản mệnh, hai tuần đầu tháng 10 tới, 3 con giáp chuyển mình giàu sang, làm ăn bứt tốc, thu bạc gom vàng

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 21:20

Bắt đầu 2 tuần đầu tháng 10, 3 con giáp này may mắn ngập tràn khi số mệnh thay đổi dễ bước lên giới giàu sang.

Tuổi Dần

Dần là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Thiên Tử soi sáng bản mệnh, hai tuần đầu tháng 10 tới, 3 con giáp chuyển mình giàu sang, làm ăn bứt tốc, thu bạc gom vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 tuần đầu tháng 10 dương lịch cho biết, Dần sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Thời gian này, con giáp tuổi Dần cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp của con giáp này đạt được bước thăng tiến đáng kể.

Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời.

Tuổi Mùi

Thiên Tử soi sáng bản mệnh, hai tuần đầu tháng 10 tới, 3 con giáp chuyển mình giàu sang, làm ăn bứt tốc, thu bạc gom vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 tuần đầu tháng 10 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế sáng sủa, có khả năng thăng tiến cao. 

Muốn có được người mình thích thì hãy bắt đầu từ bạn bè người thân xung quanh họ.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, có óc logic, khi báo cáo công việc sẽ kết nối được người trước và người sau, chỉ cần nhìn thoáng qua là cấp trên đã rõ, để lại ấn tượng rất tốt.

Tài lộc tăng tiến, bạn biết cách sử dụng kiến ​​thức để tạo ra giá trị của cải lớn hơn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão trong 2 tuần đầu tháng 10 khá vượng.

Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Thiên Tử soi sáng bản mệnh, hai tuần đầu tháng 10 tới, 3 con giáp chuyển mình giàu sang, làm ăn bứt tốc, thu bạc gom vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp hanh thông, công danh rực rỡ

Trong 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp hanh thông, công danh rực rỡ

3 con giá này vào đầu 3 ngày tháng 10 (1, 2, 3/10) tài vận về như suối đổ, đường sự nghiệp tăng tiến vượt trội.

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