Trong 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp hanh thông, công danh rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 15:35

3 con giá này vào đầu 3 ngày tháng 10 (1, 2, 3/10) tài vận về như suối đổ, đường sự nghiệp tăng tiến vượt trội.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất mạnh mẽ, táo bạo khi theo đuổi lý tưởng và ước mơ của mình. Trong 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), họ không bao giờ dễ dàng từ bỏ mục tiêu, ngay cả khi bị coi thường, chịu ứng áp lực, khó khăn trong suốt quá trình phấn đấu.

Trong 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp hanh thông, công danh rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù thế nào, con giáp tuổi Dần vẫn sẽ kiên định với mục tiêu của mình, kiên định với ý định ban đầu và không tiếc công sức, tiền bạc để đầu tư cho lý tưởng mà mình đã muốn theo đuổi.

Cuộc đời người tuổi Dần khi còn trẻ vất vả về phía gia đình nhưng sau khi thành gia lập thất, tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, sự nghiệp hanh thông, công việc của con giáp này phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng, cuộc sống phía trước cũng đầy hứa hẹn.

Tuổi Ngọ

Trong 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp hanh thông, công danh rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), tuổi Ngọ vẫn có quý nhân phù trợ nên dù gặp khó khăn cũng không đáng lo. Nhất là nữ mệnh sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp nhờ nhân duyên tốt. Càng về cuối tuần vận trình càng khởi sắc, những nỗ lực của bản mệnh được cấp trên đánh giá cao.

Đường tình cảm tốt đẹp Hỏa Thổ tương sinh. Hãy can đảm ngỏ lời khi có tình cảm với ai đó, thà bị từ chối còn hơn để mai này tiếc nuối vì không còn cơ hội nói ra. Bạn nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn nhờ tính tình hòa đồng, lúc nào cũng cười nói vui vẻ khiến ai cũng thoải mái.

Tuổi Thân

Trong 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp hanh thông, công danh rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày đầu tháng 10 (1, 2, 3/10) cho thấy được Lục Hợp che chở, công việc của người tuổi Thân rất thuận lợi. Đôi khi vẫn có khó khăn nhưng bạn nhanh chóng khắc phục kịp thời và được mọi người giúp đỡ. Dù đó chỉ là những lời nhắc nhở nhỏ nhưng cũng đủ để bạn tỉnh ngộ và học thêm được nhiều thứ.

Sự hanh thông còn tạo ra cho bạn sự sáng tạo vô biên trong bất cứ nhiệm vụ nào đảm nhiệm. Cũng nhờ vậy mà hiệu quả công việc cao hơn, thậm chí con giáp này còn truyền cảm hứng, tinh thần vui vẻ, tích cực của mình cho rất nhiều người khác.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa 30/9/2022, Phá Tài "phong ấn" bản mệnh, 3 con giáp này gặp họa khó thoát, tiểu nhân rình mò ám hại, tiền của dễ dàng hao hụt, sự nghiệp tuột dốc không phanh

Đúng 12h trưa 30/9/2022, Phá Tài "phong ấn" bản mệnh, 3 con giáp này gặp họa khó thoát, tiểu nhân rình mò ám hại, tiền của dễ dàng hao hụt, sự nghiệp tuột dốc không phanh

Vào 12h trưa ngày 30/9/2022, 3 con giáp này cần tăng sự cẩn trọng để tránh vận xui "hành hạ" đủ đường, kéo theo những mất mát tài sản, tinh thần.

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