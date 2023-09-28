Trong 3 ngày cuối tuần (29/9 - 1/10), 3 con giáp được mùa bội thu, kiếm tiền không ngớt, may mắn đủ đường, vận may bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 10:19

Bạn có nằm trong 3 con giáp may mắn, phát tài phát lộc nhất trong 3 ngày cuối tuần không?

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, hơn nữa cung mệnh của họ luôn được Thần Tài phù trợ. Tài vận của của con giáp tuổi Tỵ rất tốt, đặc biệt trong 3 ngày cuối tuần. Bạn có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, tiền liên tục đổ về tài khoản. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Với những người làm công ăn lương, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên coi trọng và sớm được thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống. Trong khi đó, những người làm chủ lại mua may bán đắt, ký được nhiều hợp đồng béo bở nên tiền bạc cứ thế đổ về túi ào ào. 

Trong 3 ngày cuối tuần (29/9 - 1/10), 3 con giáp được mùa bội thu, kiếm tiền không ngớt, may mắn đủ đường, vận may bùng nổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi sẽ có vận trình tăng vọt trong 3 ngày cuối tuần. Bạn không chỉ được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc và được coi trọng mà còn có cơ hội để thăng quan tiến chức. Sự nỗ lực và chăm chỉ trước đây của bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng vào thời điểm này. 

Vận may trong việc đầu tư kinh doanh của Mùi cũng không tệ, bạn có nhiều cơ hội lớn để phát tài giúp bạn kiếm về một khoản lợi lớn. Chính vì vậy mà trong thời gian tới, cuộc sống của Mùi sẽ càng trở nên phú quý, đầy đủ sung túc.

Trong 3 ngày cuối tuần (29/9 - 1/10), 3 con giáp được mùa bội thu, kiếm tiền không ngớt, may mắn đủ đường, vận may bùng nổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào 3 ngày cuối tuần, vận may ập đến dồn dập nên Dậu trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Dậu được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, bạn làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có. 

Trong công việc, Dậu tuy bận rộn nhưng bạn lại có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và nỗ lực hết mình thì bạn sẽ gặt hái được những thành tựu đáng nể, việc thăng quan tiến chức là chuyện nhỏ. Bên cạnh đó, nhờ được Thần Tài chiếu cố mà con đường kiếm tiền, làm giàu của Dậu cũng không còn khó khăn như trước nữa. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, người đầu tư… thì bạn đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Trong 3 ngày cuối tuần (29/9 - 1/10), 3 con giáp được mùa bội thu, kiếm tiền không ngớt, may mắn đủ đường, vận may bùng nổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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