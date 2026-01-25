Trong 2 ngày 30/1 và 31/1, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 17:19

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tiền bạc rủng rỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn.

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Trong 2 ngày 30/1 và 31/1, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Ngày Tương Hại nhắc nhở tuổi Dậu cần đề phòng những mâu thuẫn, tổn hại từ các mối quan hệ xung quanh. Hãy làm việc một cách lặng lẽ và hiệu quả. Đừng phô trương thành tích hay khoe khoang kế hoạch của mình, điều đó dễ khiến bạn trở thành cái gai trong mắt người khác, dẫn đến sự đố kỵ hoặc phá hoại ngầm.

Vận khí suy giảm, bạn không nên có những giao dịch tài chính lớn hoặc đầu tư mạo hiểm trong hôm nay bởi dễ bị thiệt hại do bị lừa gạt hoặc thông tin sai lệch. Hãy giữ tiền trong túi, chỉ chi cho những nhu cầu thiết yếu và an toàn. Tránh xa các cuộc cá cược, cờ bạc.

Trong 2 ngày 30/1 và 31/1, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn là con giáp sống rất có bản lĩnh, nghị lực, mạnh mẽ. Họ là người khi đã muốn làm gì thì sẽ kiên quyết tới cùng.

Tử vi dự đoán, họ bước vào giai đoạn này với vận trình hanh thông hiếm thấy, khi các cát tinh đồng loạt soi chiếu giúp bản mệnh như cá chép gặp nước lớn, họ làm gì cũng trôi chảy, vận trình như cá gặp nước.

Trong khoảng thời gian này, người tuổi Thìn không chỉ gặp may mắn trong công việc, mà mọi thứ trở ngại cũng được tháo gỡ hoàn toàn. Công việc kinh doanh dễ sinh lời, các dự án tưởng chừng bế tắc trước đó cũng bất ngờ được tháo gỡ, quý nhân xuất hiện đúng lúc mang tới cơ hội mới, tiền bạc đổ về liên tục. Đặc biệt, danh tiếng của tuổi Thìn có dấu hiệu lan xa, làm ăn uy tín thì khách tự tìm đến, người làm công ăn lương cũng dễ được cấp trên ghi nhận, thu nhập và địa vị cùng lúc thăng hoa.

Trong 2 ngày 30/1 và 31/1, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu nhưng rồi hụt hẫng vì điều này

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Từ ngày mai 26/1 đến hết 31/1/2026, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước

