Trong 2 ngày 30/1 và 31/1, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuổi Dậu

Ngày Tương Hại nhắc nhở tuổi Dậu cần đề phòng những mâu thuẫn, tổn hại từ các mối quan hệ xung quanh. Hãy làm việc một cách lặng lẽ và hiệu quả. Đừng phô trương thành tích hay khoe khoang kế hoạch của mình, điều đó dễ khiến bạn trở thành cái gai trong mắt người khác, dẫn đến sự đố kỵ hoặc phá hoại ngầm.

Vận khí suy giảm, bạn không nên có những giao dịch tài chính lớn hoặc đầu tư mạo hiểm trong hôm nay bởi dễ bị thiệt hại do bị lừa gạt hoặc thông tin sai lệch. Hãy giữ tiền trong túi, chỉ chi cho những nhu cầu thiết yếu và an toàn. Tránh xa các cuộc cá cược, cờ bạc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp sống rất có bản lĩnh, nghị lực, mạnh mẽ. Họ là người khi đã muốn làm gì thì sẽ kiên quyết tới cùng.

Tử vi dự đoán, họ bước vào giai đoạn này với vận trình hanh thông hiếm thấy, khi các cát tinh đồng loạt soi chiếu giúp bản mệnh như cá chép gặp nước lớn, họ làm gì cũng trôi chảy, vận trình như cá gặp nước.

Trong khoảng thời gian này, người tuổi Thìn không chỉ gặp may mắn trong công việc, mà mọi thứ trở ngại cũng được tháo gỡ hoàn toàn. Công việc kinh doanh dễ sinh lời, các dự án tưởng chừng bế tắc trước đó cũng bất ngờ được tháo gỡ, quý nhân xuất hiện đúng lúc mang tới cơ hội mới, tiền bạc đổ về liên tục. Đặc biệt, danh tiếng của tuổi Thìn có dấu hiệu lan xa, làm ăn uy tín thì khách tự tìm đến, người làm công ăn lương cũng dễ được cấp trên ghi nhận, thu nhập và địa vị cùng lúc thăng hoa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!