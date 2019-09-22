Trong 12 con giáp, có 3 con giáp dễ giàu nhất, có nhiều cơ hội phát tài nhất, vận may cực đỉnh

Trong 12 con giáp, Hợi chính là con giáp may mắn nhất, dễ trúng số đổi đời, vận đỏ như son, phát tài cực nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn ngút trời, có nhiều cơ hội phát tài này bạn sẽ cả đời không cần lo nghĩ chuyện tiền nong, muốn nghèo cũng không được.

Có khát vọng lớn về sự giàu sang, có chí tiến thủ lại biết nắm bắt thời cơ nên việc Hợi trở thành con giáp giàu có hơn người, làm đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền chỉ là vấn đề thời gian.

Thầy tử vi chỉ rõ, Hợi đứng đầu top con giáp may mắn nhất, sinh ra đã mang mệnh phú quý, sớm muộn cũng phát tài phát lộc. Thông minh, tinh tế lại thiện lương nên con giáp này có dư năng lực để chiến thắng chính mình, vượt qua nghịch cảnh để vươn lên làm giàu.

Đặc biệt, Canh Tý 2020 tới chính là thời hoàng kim của Tuất. Lúc này, Tuất sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi phương Đông có nói, Tuất là con giáp ngay thẳng, đàng hoàng lại có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kiêng nể. Đây chính là lý do vì sao dù xuất thân cơ hàn nhưng Tuất vẫn gặt hái được nhiều thành công đáng nể, đổi đời nhanh chóng.

Đặc biệt, Canh Tý 2020 tới chính là thời hoàng kim của Tuất. Lúc này, Tuất chẳng những kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được nấy mà thu nhập cũng tăng theo cấp số nhân, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật.

Những tháng cuối năm 2019, Thân sẽ có cơ may trúng số độc đắc, ôm bạc tỷ vào người chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tháo vát và có gan làm giàu nên đa phần người tuổi Thân đều có địa vị trong xã hội, tiền tài viên mãn. Con giáp giàu có này quản lý tài chính khoa học, biết cách đầu tư khôn ngoan, cần kiệm liêm chính nên cơ hội phát tài cứ tìm đến tận cửa liên tục.

Những tháng cuối năm 2019, Thân sẽ có cơ may trúng số độc đắc, ôm bạc tỷ vào người chỉ sau một đêm. Đại cát đại lợi, hậu vận hưng thịnh, sung túc an yên chính là phúc phần trời Phật ban tặng cho con giáp này.

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