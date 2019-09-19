Số trời đã định: 3 con giáp tiền nhiều vô kể, ôm tiền tỷ trong tay tháng 10/2019

Tâm linh - Tử vi 19/09/2019 15:18

Tử vi tháng 10/2019 của 12 con giáp chỉ rõ, nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ ắt phát tài cực to, đổi đời chỉ sau một đêm, muốn nghèo cũng không được.

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất trong tử vi tháng 10/2019 này, bạn sẽ có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, cứ thế mà giàu.

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Tý là con giáp may mắn nhất trong tử vi tháng 10/2019 nên sẽ ượng vận tài lộc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 10/2019 của người tuổi Tý

Sách tử vi con giáp có nói, tháng 10/2019 người tuổi Tý sẽ có cơ may phát tài, kiếm tiền đầy tay. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì thu nhập của Tý cũng tăng theo cấp số nhân. Bước chân trái có thần tài theo chân, bước chân phải có quý nhân tương trợ nên con giáp may mắn này sẽ vượng vận tài lộc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Vậy nhưng, Tý đừng vì thấy quá dễ kiếm tiền mà tiêu xài hoang phí, cũng đừng cậy mình giàu sang mà xem thường người khác. Bởi lẽ, nếu bạn không biết đối nhân xử thế, không chăm chỉ làm việc thì trời sẽ lấy lại may mắn đã trao.

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Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ngay chính họ cũng sửng sốt trước số tiền quá lớn mà mình có được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 10/2019 của người tuổi Mão

Tử vi phương Đông có nói, Mão sẽ song hỷ lâm môn, chẳng những tài chính khởi sắc mà vận tình duyên cũng đỏ như son. Họ kiếm được bộn tiền, chắc chắn sẽ thăng chức tăng lương. Nhờ vậy, Mão chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, có nhiều thời gian vun đắp cho chuyện tình cảm của mình.

Càng về cuối tháng 10/2019 Mão càng thêm phúc thêm phần. Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ngay chính họ cũng sửng sốt trước số tiền quá lớn mà mình có được.

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Có thần may mắn theo chân nên Dần mát tay kiếm tiền, tài lộc sinh sôi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 10/2019 của người tuổi Dần

Theo tử vi tháng 10/2019, Dần sẽ làm đâu thắng đó, công việc thuận lợi trăm bề. Những kế hoạch Dần đang ấp ủ đều dễ dàng trở thành hiện thực. Chỉ cần tin vào năng lực của bản thân, làm việc nhóm hiệu quả thì số tiền mà Dần kiếm được sẽ khiến bạn trở thành đại gia chỉ trong nháy mắt.

Đặc biệt, nếu đang có ý định chuyển sang công việc khác thì đây chính là thời điểm thuận lợi nhất của Dần. Hãy yên tâm, có thần may mắn theo chân nên Dần mát tay kiếm tiền, tài lộc sinh sôi.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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