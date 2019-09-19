3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, tha hồ nghênh tài lộc, đón phú quý trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 19/09/2019 14:54

Chỉ cần bước chân vào năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ đắc lộc tài vận, kiếm tiền cực đỉnh, vận đỏ tràn vào nhà tới tấp.

Khổ tận cam lai, sau những chông chênh, thất bại 3 con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông trong năm 2020 tới.

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Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm giúp Sửu trở thành con giáp may mắn ngút trời thì Canh Tý 2020 sẽ biến Sửu thành con giáp giàu sang sung túc, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhân hậu, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn khó hơn mình mà chẳng toan tính thiệt hơn. Họ sống biết điều, ngay thẳng lại có trách nhiệm trong công việc nên từ đồng nghiệp, cấp trên đến đối tác đều kiêng nể.

Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm giúp Sửu đứng đầu top con giáp may mắn ngút trời thì Canh Tý 2020 sẽ biến Sửu thành con giáp giàu sang sung túc, phát tài phát lộc. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì cả năm 2020 Sửu sẽ tha hồ hốt bạc, sung sướng như tiên.

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Nhờ quản lý tài chính khôn ngoan, mưu mẹo nên Mùi sẽ dư khả năng trở thành đại gia bạc tỷ, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thông minh, tài năng lại biết nắm bắt thời cơ nên Mùi chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận. Đúng như câu “lấy đức thắng số”, những nỗ lực cống hiến miệt mài sẽ giúp Mùi có cuộc sống đủ đầy, như ý với tài lộc vượng phát, sự nghiệp hưng thịnh.

Năm Canh Tý 2020 Mùi sẽ là cao thủ kiếm tiền. Nhờ quản lý tài chính khôn ngoan, mưu mẹo nên Mùi sẽ dư khả năng trở thành đại gia bạc tỷ, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

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Sách tử vi con giáp có nói, chỉ cần bước sang năm 2020 Tỵ sẽ một bước đổi đời, gia nhập giới siêu giàu chỉ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có gan làm giàu, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Họ sáng tạo, có chí tiến thủ nên dễ dàng thành công chốn thương trường, một tay gầy dựng sự nghiệp cho bản thân. Cộng thêm khả năng lãnh đạo thiên tài nên càng về hậu vận Tỵ càng phát tài phát lộc, nằm trên đống vàng.

Sách tử vi con giáp có nói, chỉ cần bước sang năm 2020 Tỵ sẽ một bước đổi đời, gia nhập giới siêu giàu chỉ trong tích tắc. Thế nên, dẫu hiện tại có gặp phải những điều không như ý thì Tỵ đừng nản chí, bởi khổ tận cam lai, rồi bạn sẽ là con giáp giàu sang ngút trời trong nay mai.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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