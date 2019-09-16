Phát hờn với 3 con giáp may mắn nhất tuần (16/9 - 22/9): rũ sạch vận đen, được thần tài chiếu cố

Tâm linh - Tử vi 16/09/2019 15:56

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp (16/9 - 22/9) có nói, chỉ cần thuộc top con giáp may mắn nhất tuần này gia chủ sẽ đếm tiền sái tay, tiêu tiền khỏi nghĩ, cứ thế mà giàu.

Nhờ phúc lộc trời cho, top con giáp may mắn nhất tuần (16/9 - 22/9) này cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, phát tài cực to.

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Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, Dậu sẽ là đứng đầu top con giáp may mắn nhất tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều là người cần cù, chịu thương chịu khó lại không ngừng nỗ lực để phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Vậy nên, sớm muộn gì con giáp này cũng có cuộc sống đủ đầy, thành công rực rỡ chốn thương trường.

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, Dậu sẽ đứng đầu top con giáp may mắn nhất tuần này. Nhờ quý nhân theo chân, thần tài rót lộc vào nhà nên Dậu thuận lợi trăm bề, quơ tay cũng có tiền. Càng về cuối tuần Dậu càng phúc lộc tề toàn, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

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Từ giờ đến cuối tuần Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để phát tài cực to, đếm tiền sái tay cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vốn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên cuộc đời Thìn chưa bao giờ biết nghèo khó là gì. Họ làm gì cũng thuận lợi trăm bề, dễ dàng đạt được những thành quả mà người khác phải cả đời phấn đấu mới có được.

Ngay từ ngày đầu tuần, Thìn đã có tin vui tài lộc, tiền đổ về tài khoản liên tục. Từ giờ đến cuối tuần Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để phát tài cực to, đếm tiền sái tay cũng không hết.

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Đặc biệt, từ cuối tuần Tỵ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý ập vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là con giáp may mắn nhất tuần nên Tỵ sẽ chẳng cần nhọc lòng quá nhiều vẫn thành công mỹ mãn. Càng nỗ lực không ngừng, dám nghĩ dám làm thì Tỵ sẽ càng có của nả đầy nhà, tha hồ hốt bạc. Thế nên, dẫu hiện tại có cơ cực gian khó đến mấy Tỵ cũng đừng nản lòng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước.

Trong tuần mới này, Tỵ sẽ hút cạn lộc trời, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Đặc biệt, từ cuối tuần Tỵ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý ập vào nhà.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả. 

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