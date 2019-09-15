Trong số 12 con giáp, có 4 con giáp cả đời dồi dào phúc lộc, làm gì cũng gặp may 

Tâm linh - Tử vi 15/09/2019 05:00

Nhờ phúc phần trời cho, 4 con giáp may mắn này thường xuyên được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân đưa đường chỉ lối nên càng về hậu vận càng giàu sang phú quý, bạc tiền dư dả.

Dưới đây là 4 con giáp may mắn hơn người, thường xuyên được cát tinh chiếu mệnh nên cả đời ngập trong biển tiền, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.

con giap may man 1
Đặc biệt, những tháng cuối năm sẽ giúp Mùi đổi đời ngoạn mục, trở thành con giáp may mắn hơn người, của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp chân thành, thiện lương và rất dễ  gần. Con giáp này khiêm tốn, khéo léo trong đối nhân xử thế và sẵn lòng đỡ đần người khác mà chẳng hề toan tính thiệt hơn. Thế nên, Mùi cứ bước chân ra đường là có thần tài theo chân, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh.

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều tài lộc cho con giáp này. Đặc biệt, những tháng cuối năm sẽ giúp Mùi đổi đời ngoạn mục, trở thành con giáp giàu sang vô đối, của nả đầy nhà. Ăn Tết 2020 thật to, an nhàn hưởng lộc chính là tương lai gần của Mùi.

con giap may man 2
Ở con giáp này có sự cương trực, điềm đạm và trách nhiệm trong công việc nên càng nỗ lực càng thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng theo cấp số nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sách tử vi con giáp có nói, dù không sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng Tuất sẽ tự thân lập nghiệp, nhanh chóng trở thành con giáp giàu có hơn người. Ở con giáp này có sự cương trực, điềm đạm và trách nhiệm trong công việc nên càng nỗ lực càng thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Tử tế với người ngoài, yêu thương gia đình vô điều kiện nên ngoài đời sống vật chất đủ đầy Tuất còn có hôn nhân viên mãn hạnh phúc, ai cũng hờn ghen.

con giap may man 3
Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Tý càng hưng thịnh, tiền đẻ ra tiền, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, cơ trí lại có gan làm giàu nên người tuổi Tý chưa bao giờ thiếu tiền. Họ biết nắm bắt thời cơ, biết tận dụng những mối quan hệ và phát huy năng lực của mình. Hơn cả, con giáp bản lĩnh này con giỏi đối ngoại nên ai cũng quý mến, thương yêu.

Số trời đã định, Tý dẫu không là đại gia triệu đô cũng sẽ là đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Tý càng hưng thịnh, tiền đẻ ra tiền, giàu nứt đố đổ vách.

con giap may man 4
Nhờ khéo ăn nói, biết cách giao tiếp nên Thìn sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã mang vận phú quý phát tài, có quý nhân theo chân nên Thìn sung sướng như tiên. Họ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, cũng không cần nỗ lực quý nhiều nhưng nhờ phúc phần hơn người nên công việc suôn sẻ, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

Nhờ khéo ăn nói, biết cách giao tiếp nên Thìn sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm lực của mình. Vận may nối tiếp nhau ập xuống đầu, tiền ùn ùn chui vào túi khiến con giáp giàu có này muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Số trời đã định: 3 con giáp vượng vận quý nhân, thần tài theo chân, tiền ùa vào nhà trong 15 ngày tới

Số trời đã định: 3 con giáp vượng vận quý nhân, thần tài theo chân, tiền ùa vào nhà trong 15 ngày tới

Trong 15 ngày tới, nhờ có trời Phật nâng đỡ, thần tài theo chân những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, đổi đời sau một đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang con giáp giàu có tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi