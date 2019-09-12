3 con giáp uống no lộc trời, phúc lộc song toàn, đại cát đại lợi trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 12/09/2019 15:06

Nếu thuộc top con giáp may mắn này, bạn sẽ rút sạch ví thần tài, của nả đầy nhà, muốn nghèo cũng không được trong những tháng cuối năm 2019.

Khổ tận cam lai, sau những chông chênh cơ cực 3 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền chui vào túi ào ào trong 3 tháng tới.

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Sách tử vi con giáp có nói, trong 3 tháng tới con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, của nả đầy nhà, tiêu tiền khỏi nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Dần

Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, mạnh mẽ và sống trách nhiệm. Họ dám nghĩ dám làm, dám nhận sai để sửa đổi nên càng dấn thân làm việc càng gặt hái được những thành công đáng nể trong công việc.

Nhờ có tham vọng, khát khao làm giàu nên dù không được ai đỡ đần thì con giáp giàu sang này vẫn dư sức tự thân lập nghiệp. Sách tử vi con giáp có nói, trong 3 tháng tới Dần sẽ hút cạn lộc trời, của nả đầy nhà, tiêu tiền khỏi nghĩ. Càng về cuối năm Dần càng hưng thịnh, sung sướng như tiên.

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Mua thêm két sắt để chứa tiền, mua nhà lầu xe sang là điều con giáp này có thể dễ dàng làm được - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Hợi

Hợi là người đứng đầu top con giáp may mắn, sinh ra đã mang mệnh phú quý, dẫu không có ước vọng danh lợi nhưng lộc lá cứ tìm đến tận cửa, nhảy bổ vào người. Sống hiền lành, biết điều lại dĩ hòa vi quý nên Hợi tích được nhiều công đức, giúp đời Hợi càng về hậu vận càng phát tài.

Đặc biệt, trong 3 tháng tới nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Hợi sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Mua thêm két sắt để chứa tiền, mua nhà lầu xe sang là điều con giáp này có thể dễ dàng làm được.

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Hãy cứ tin vào chính mình, phấn đấu không ngừng Sửu ắt đổi đời ngoạn mục, bạc tiền dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Sửu

Cần cù, siêng năng và không ngừng nỗ lực trong công việc nên Sửu được cấp trên đánh giá cao. Từ đấy, cơ hội thăng chức tăng lương cứ tìm đến Sửu liên tục. Biết tận dụng thời cơ, tận cụng năng lực của mình để tiến thân nên càng chăm chỉ làm việc sự nghiệp của Sửu càng phất lên như diều gặp gió.

Sách tử vi con giáp có nói, Kỷ Hợi 2019 là năm đại cát đại lợi của con giáp giàu có này. Hãy cứ tin vào chính mình, phấn đấu không ngừng Sửu ắt đổi đời ngoạn mục, bạc tiền dư dả, không cần lo nghĩ chuyện mai sau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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