Qua rằm tháng 8 âm lịch, top con giáp này phải đề phòng rủi ro, tai ương rình rập

Hiện tại dù sung túc, may mắn đến mấy thì qua rằm tháng 8 âm lịch, những con giáp xui xẻo này cần đề cao cảnh giác kẻo tài lộc tiêu tán, tình duyên lận đận.

Qua rằm tháng 8 âm lịch, những con giáp xui xẻo này cần cẩn trọng chuyện tiền nong, đừng dễ dàng đặt lòng tin vào bất cứ ai kẻo lâm vào cảnh trắng tay, bị lừa mất trắng. Sau rằm tháng tháng 8 âm lịch, rất nhiều điều không may ập xuống đầu khiến Mão thất điên bát đảo đổi phó, lo toan trăm bề - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Hiện tại dù may mắn, thuận lợi đến mấy thì sau rằm tháng tháng 8 âm lịch người tuổi Mão cũng sẽ gặp phải rất nhiều biến động trong công việc, tình duyên và sức khỏe. Rất nhiều điều không may ập xuống đầu khiến Mão thất điên bát đảo đổi phó, lo toan trăm bề.

Thế nên, trong làm ăn kinh doanh hay chuyện tiền bạc Mão cần cẩn trọng. Đừng dại cho bất cứ ai vay mượn, cũng hãy ngừng ngay những khoản đầu tư. Dẫu biết rằng tâm trí luôn căng thẳng, mệt mỏi nhưng con giáp xui xẻo này cần học cách thư giãn, cân bằng cuộc sống để có thể bình tĩnh vượt qua sóng gió. Nếu trót dại để mình bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi thì Tỵ sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Tỵ nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, được cấp trên xem trọng, đồng nghiệp kiêng nể. Tuy nhiên, chính vì quá tài năng nên họ dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ ghen ăn tức ở quanh mình. Thay vì nóng nảy mà “bật lại” những lời nói xấu sau lưng, Tỵ cần học cách bỏ ngoài tai thị phi.

Nếu trót dại để mình bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi thì Tỵ sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Chỉ cần bước qua tháng 8 âm lịch Tỵ sẽ lại may mắn hơn người, phúc lộc đầy nhà. Hãy tiết chế cái tôi của bản thân, suy nghĩ thấu đáo trước mọi điều thì con giáp này sẽ dễ dàng vượt qua xui xẻo, may mắn ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Sách tử vi con giáp có nói, Tuất là người chân thành, kiên định và có trách nhiệm. Họ chẳng ngần ngại khó khăn, gian khổ trong công việc để hoàn thiện chính mình, tiến bộ mỗi ngày. Trong tình yêu, Tuất hết mình, nuông chiều một nửa mà chẳng suy tính gì. Tuy nhiên, chính vì suy nghĩ quá đơn thuần, cương trực nên không ít lần Tuất trót khiến những người mình mến yêu thương tổn. Hãy tiết chế cái tôi của bản thân, suy nghĩ thấu đáo trước mọi điều thì con giáp này sẽ dễ dàng vượt qua xui xẻo, may mắn ngập tràn. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

3 con giáp uống no lộc trời, phúc lộc song toàn, đại cát đại lợi trong 3 tháng tới Nếu thuộc top con giáp may mắn này, bạn sẽ rút sạch ví thần tài, của nả đầy nhà, muốn nghèo cũng không được trong những tháng cuối năm 2019.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-ram-thang-8-am-lich-top-con-giap-nay-phai-de-phong-rui-ro-tai-uong-rinh-rap-337700.html