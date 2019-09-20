Tháng 10/2019 sẽ giúp 3 con giáp này tha hồ nghênh tài đón lộc, của nả dồi dào đủ sống đến vài năm sau

Tâm linh - Tử vi 20/09/2019 12:58

Dẫu hiện tại có không như ý thì tháng 10/2019 những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, phát tài cực to, của nả đầy nhà.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình 3 con giáp may mắn này sẽ vượng vận tài lộc, thăng hoa rực rỡ. Của nả mà họ có được trong 30 ngày này tiêu xài thả ga vài năm cũng không hết.

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Bước chân vào tháng 10/2019, Hợi sẽ đứng đầu top con giáp may mắn, viên mãn sung túc lại kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, Hợi là người dĩ hòa vi quý và rất khôn khéo trong đối nhân xử thế. Chẳng những được đồng nghiệp tin cậy, cấp trên cất nhắc Hợi còn được bề trên đưa đường chỉ lối, thần tài theo chân nên phúc lớn mệnh lớn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Bước chân vào tháng 10/2019, Hợi sẽ đứng đầu top con giáp may mắn, viên mãn sung túc lại kiếm tiền cực đỉnh. Rung đùi hốt bạc, của nả đầy nhà chính là phúc phần trời cho con giáp này.

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Kiếm được nhiều tiền, có óc sáng tạo lại sống lạc quan nên dẫu không cầu tài lộc thì tiền cũng chui vào túi con giáp giàu có này tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, cá tính lại nhanh nhẹn nên người tuổi Thân chẳng dần dựa dẫm vào bất cứ ai vẫn có thể tự gầy dựng nên sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Kiếm được nhiều tiền, có óc sáng tạo lại sống lạc quan nên dẫu không cầu tài lộc thì tiền cũng chui vào túi con giáp giàu có này tới tấp.

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều phúc lộc cho Thân. Đặc biệt, trong tháng 10 tới Thân sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thành công ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ cuối năm 2019, vận may sẽ đeo bám Thân đến vài năm sau, khiến con giáp này muốn nghèo cũng không được.

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Con giáp giàu sang này được trời Phật thương yêu, đưa đường chỉ lối mà rước lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dám nghĩ dám làm, có tinh thần cầu tiến và ý chí kiên định nên Ngọ có bản lĩnh hơn người. Trong khi người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà nản lòng thì Ngọ vẫn cứ thế mà đi về phía trước, kiên định với mục tiêu đã đề ra. Nhờ thế, con giáp giàu sang này được trời Phật thương yêu, đưa đường chỉ lối mà rước lộc vào nhà.

Sách tử vi phương Đông chỉ rõ, tháng 10 tới chính là thời hoàng kim giúp Ngọ một bước đổi đời, trở thành đại gia chỉ trong tích tắc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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Tử vi tháng 10/2019 của 12 con giáp chỉ rõ, nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ ắt phát tài cực to, đổi đời chỉ sau một đêm, muốn nghèo cũng không được.

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