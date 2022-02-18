‘Trời sinh một cặp’ 3 cặp đôi con giáp DUYÊN LÀNH TRỜI BAN, lấy nhau về ăn nên làm ra, giàu lên nhanh chóng, sinh con tài giỏi, gia đình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 18/02/2022 00:19

Xin chúc mừng 3 cặp đôi con giáp tam hợp này, vô cùng xứng đôi vừa lứa, hòa hợp viên mãn khi chọn nhau làm vợ, chồng.

 

Cặp đôi tuổi Tý - tuổi Thân

Đây là 2 con giáp được đánh giá cao nhất về sự thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt cũng như ứng biến tốt với thời cuộc trong số 12 con giáp. Nếu lấy nhau về thì dễ tạo nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Tý và Thân có rất nhiều điểm chung, từ sự sáng dạ, cho đến tính cách vui vẻ, hài hước, lạc quan cả trước những thử thách khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ cho nhau rất tốt trên đường công danh sự nghiệp.

‘Trời sinh một cặp’ 3 cặp đôi con giáp DUYÊN LÀNH TRỜI BAN, lấy nhau về ăn nên làm ra, giàu lên nhanh chóng, sinh con tài giỏi, gia đình viên mãn - Ảnh 1
Tý và Thân là 2 con giáp được đánh giá cao nhất về sự thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt cũng như ứng biến tốt với thời cuộc trong số 12 con giáp. Ảnh minh họa: Internet.

Không những vậy, người tuổi Tý vốn thông minh nhưng khiêm nhường, ẩn mình, không đòi hỏi sự công nhận hay khen tặng, có thể sống chung với Thân, thông minh nhưng hay kiêu ngạo. Cái tôi của Thân không bị Tý làm tổn thương, trái lại còn được vuốt ve nên ít khi xảy ra xung đột. Chính vì vậy, cuộc sống của họ sẽ nhiều niềm vui và tiếng cười hơn là những nỗi buồn.

Cặp đôi tuổi Dần - tuổi Ngọ

Tuổi Dần và Ngọ cùng là 2 con giáp được đánh giá là có sự liều lĩnh hàng đầu trong số 12 con giáp, tưởng là sẽ xung khắc nhau, nhưng Dần - Ngọ sẽ là những cặp đôi tuyệt vời để làm bạn và làm vợ, chồng. Vì mang những nét tính cách tương đồng nên Ngọ rất dễ hấp dẫn sự chú ý của Dần. Họ đa phần đều là những người sôi nổi, nhiệt tình, dường như không bao giờ cạn năng lượng sống, làm việc hay vui chơi đều không biết mệt.

Chính vì thế, Dần - Ngọ nhìn thấy đối phương thì như thấy được bản sao của mình nên họ cực kỳ hợp nhau, ở với nhau nhiều cũng không chán. Ngoài ra, đều là những con người thẳng thắn, thích gì đều nói thẳng chứ không vòng vo, quanh co, mối quan hệ giữa Ngọ - Dần được tạo nên bởi một nền tảng chân thật, vững chắc.

Ngọ luôn thích sự tự do, làm việc chủ yếu vì nhiệt huyết và đam mê, ít khi quan tâm đến tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Dần lại cực kỳ thu vén, sắc sảo, quản lý tài chính đâu ra đấy dù ở vị trí là vợ hay chồng họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Cặp đôi tuổi Mùi - tuổi Hợi

Mùi và Hợi là 2 con giáp có nhiều điểm tương đồng trong tính cách, bảo đảm họ dễ trở thành một cặp đôi hoàn hảo nếu trở thành người một nhà. Họ cùng có trái tim ấm áp, dịu dàng, bản tính lương thiện, biết nhường nhịn, hay chiều lòng và giúp đỡ người khác. Đây cũng chính là đặc điểm khiến họ thấy đối phương hấp dẫn và đáng trân trọng.

‘Trời sinh một cặp’ 3 cặp đôi con giáp DUYÊN LÀNH TRỜI BAN, lấy nhau về ăn nên làm ra, giàu lên nhanh chóng, sinh con tài giỏi, gia đình viên mãn - Ảnh 2
Mùi và Hợi là 2 con giáp có nhiều điểm tương đồng trong tính cách, bảo đảm họ dễ trở thành một cặp đôi hoàn hảo nếu trở thành người một nhà. Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, nếu như Hợi dễ tính, tin người và nhát gan, thì Mùi lại cẩn thận, tinh tế và kiên định. Mùi sẽ bảo vệ Hợi trước những khó khăn thử thách, còn Hợi vốn nhiều phúc lộc, sẽ đem đến may mắn và thịnh vượng cho Mùi. Gia đình có vợ chồng 2 tuổi này thì phần nhiều là sẽ hạnh phúc êm ấm, ít khi bát đũa xô nhau, cả đời chỉ chăm chỉ làm ăn, chẳng mấy mà hưng thịnh.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Đến tuổi ‘dựng vợ gả chồng’, các cặp đôi nên tránh 3 cặp con giáp xung khắc này, lấy nhau về gia đình khó hạnh phúc, cuộc sống khó khăn, tài chính eo hẹp

Đến tuổi ‘dựng vợ gả chồng’, các cặp đôi nên tránh 3 cặp con giáp xung khắc này, lấy nhau về gia đình khó hạnh phúc, cuộc sống khó khăn, tài chính eo hẹp

Trong tử vi 12 con giáp, có những cặp đôi được xem là khắc tuổi nhau, nên nếu lấy nhau về thì cuộc sống sẽ có nhiều biến động, đời sống vợ chồng không hạnh phúc và dễ đứt gánh giữa đường.

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