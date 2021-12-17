Đến tuổi ‘dựng vợ gả chồng’, các cặp đôi nên tránh 3 cặp con giáp xung khắc này, lấy nhau về gia đình khó hạnh phúc, cuộc sống khó khăn, tài chính eo hẹp

Nếu người tuổi Tý thường coi trọng tiền bạc hơn chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình thì người tuổi Ngọ lại hoàn toàn trái ngược. Người tuổi Ngọ vốn rất xem trọng tình cảm hơn vật chất thường xuyên hành xử theo tình cảm.

Không chỉ vậy, trong tính cách và tâm hồn của những người tuổi Ngọ thường thích bay nhảy, ưa sự dịch chuyển nhưng tuổi Tý lại có tính thích kiểm soát đối phương. Công thêm tính cả 2 khá cố chấp nên khó mà hòa hợp nhau rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung, khiến cho hôn nhân trở nên bế tắc.

Cặp đôi Sửu Mùi cũng đối lặp khá nhiều trong tính cách. Nếu Mùi khá lãng mạn mộng mơ, thường có tính ỷ lại và dựa dẫm vào người khác. Trong khi đó người tuổi Sửu lại thực tế, chăm chỉ làm việc và luôn phấn đấu trong công việc. Chính khác biệt to lớn này mà 2 người luôn tìm thấy những điểm khó chịu của nhau.

Nếu như hai người này đến với nhau vì sức hút trái ngược, nhưng về lâu về dài, mối quan hệ này sẽ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi và nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống. Cuộc hôn nhân dài hay ngắn tùy thuộc vào sức chịu đựng của cả 2.

Cặp đôi Dần và Thân

Tính cách những người tuổi Dần là con giáp khá mạnh mẽ quyết đoán trong công việc và cuộc sống. Trong khi đó, người tuổi Thân lại khá trầm thẳng tính, cái tôi cá nhân khá lớn. Chính vì vậy, khi hai con giáp này ở cạnh nhau sẽ dễ mâu thuẫn, dễ nảy sinh sự đố kỵ.

Tính cách những người tuổi Dần là con giáp khá mạnh mẽ quyết đoán trong khi Thân cái tôi khá lớn. Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống vợ chồng vì lẽ này dễ rơi vào tình trạng nhàm chán, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do vợ chồng bất đồng quan điểm, đặc biệt là về cách dạy dỗ con cái.

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