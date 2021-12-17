Đúng ngày mai, thứ bảy ngày 18/12/2021 của 12 con giáp có nhiều bất ngờ, Tý họa mất tiền; Dần có Thiên Tài tinh nhưng không giữ được lộc

Nay có Thiên Ấn tọa ngày, nếu tuổi Tý gặp phải khó khăn thì sẽ do dự mà không quyết đoán. Tử vi dự báo khuyết điểm của bạn là không chịu đối diện hiện thực. Bạn hãy kết hợp cả trí tưởng tượng bay bổng và tư duy thực tế thì hơn.

Mặt tài vận gặp Thiên Ấn thần sát. Bởi vì bản thân có tài hoa sáng tạo độc đáo nên thường tự đánh giá mình quá cao. Gây phản cảm đến mọi người xung quanh nên sẽ hạn chế về các cơ hội kiếm tiền trong hôm nay.

Hôm nay là ngày người tuổi Sửu trở nên kiên cường và không chịu khuất phục trước cường quyền. Đồng nghiệp sẽ ở bên bạn nhưng lãnh đạo thì có phần không ưa thích. Đây là áp lực vô hình đặt lên con người tài hoa của bạn.

Tiền bạc chủ yếu do sự lanh lợi của bản thân. Người tuổi Sửu hôm nay nhờ có Thương Quan có tư duy nhanh nhẹn, khả năng lĩnh hội cao đem tới nhiều suy nghĩ sáng tạo trong hợp tác làm ăn.

Tử vi tuổi Dần

Nhược điểm của tuổi Dần chính là suy nghĩ tiêu cực, không mạnh mẽ. Bạn không mong muốn ai biết đến khuyết điểm của mình nên có khuynh hướng che giấu việc mình làm sai. Điều này sẽ đem lại khó khăn cho sự nghiệp trong ngày của bạn.

Mặt tài vận của tuổi Dần hôm nay gặp Thương Quan thần sát. Thương Quan có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Thiện ác phân minh nên đôi lúc làm ăn kinh doanh sẽ không tốt.

Tử vi tuổi Mão

Nhờ có Chính Ấn che chở, vận thế nghề nghiệp hôm nay của Mão tương đối bình an và hạnh phúc. Cơ hội để con giáp này thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp cũng tới. Bản mệnh tìm được hướng đi mới, mục tiêu mới và dễ dàng vượt qua mọi khó khăn. Người tuổi Mão có thể phát huy tinh thần này để giúp mặt tiền bạc được thuận lợi.

Nhờ có Chính Ấn che chở, vận thế nghề nghiệp hôm nay của Mão tương đối bình an và hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này người tuổi Mão có thể tham khảo phương thức bấm huyệt Ấn đường để an thần, dưỡng tâm, làm đầu óc tỉnh táo, mắt sáng, thông mũi, tăng tuổi thọ… Sử dụng ngón tay cái day huyệt này, day từ nhẹ tới mạnh trong khoảng 3 phút. Có thể dùng dầu gió khi bấm huyệt.

Tử vi tuổi Thìn

Thìn vốn là người lương thiện, tinh thần khoan dung và lạc quan nên sự nghiệp sẽ có nhiều quý nhân yêu quý mà nâng đỡ. Trong quan hệ với đồng nghiệp bạn cũng rất hiền lành, không thích tranh cãi với bất kỳ ai. Tính tình thân thiện nên dễ dàng thu hút quý nhân che chở.

Khi Chính Ấn xuất hiện bạn thiếu sự cầu tiến, phàn ứng chậm chạp và tiêu cực trước các mối làm ăn. Tuy vậy tâm địa của bạn lương thiện nên thu nhập chính sẽ không bị ảnh hưởng. Vì duy nghĩ ngây thơ nên đôi khi tư duy tiền nong của bạn rất viển vông.

Tử vi tuổi Tỵ

Nhờ có cát tinh che chở nên tuổi Tị có thêm động lực để theo đuổi sự nghiệp của mình. Tuy nhiên vì quá tập trung vào các mục tiêu mà con giáp này không chú ý đến những thứ đang diễn ra xung quanh mình và đó là lý do khiến bản mệnh cảm thấy cô độc hơn.

Thiên Ấn hành khiển chủ một ngày tài lộc lệch lạc. Thiên Ấn còn có một tên gọi khác là Kiêu Thần, mang ý nghĩa phiến diện về quan điểm tiền tài, người tuổi Tị cần phải xem xét kỹ lưỡng các quyết định đầu tư của mình.

Tử vi tuổi Ngọ

Hôm nay tuổi Ngọ tỏ ra thoải mái hơn mọi khi, nhưng không nên quá chủ quan trong lời ăn tiếng nói. Khi làm việc bạn cần chuyên tâm, đừng dùng thái độ quá lạc quan để nhìn nhận mọi việc, kẻo lại nhận hậu quả không mong muốn.

Người này lâm Thai Vận ý chỉ sự sống mới bắt đầu vận tài lộc của bạn được ví như đứa trẻ đang bắt đầu hình thành trong bụng mẹ. Các cơ hội đầu tư sẽ bắt đầu có biến chuyển rất lớn và thay đổi này hoàn toàn khó đoán biết. Có thể thành công, có thể thất bại.

Tử vi tuổi Mùi

Các mối quan hệ hôm nay xung khắc đối đầu lẫn nhau, vô tình đẩy cảm xúc người tuổi Mùi trở nên cực đoan. Riêng bạn cũng có phần hiếu thắng hơn cả, ưa nịnh nọt, về lâu về dài thì thực sự không tốt vì có thể bị kẻ tiểu nhân lợi dụng. Con giáp này nên sống khiêm tốn hơn một chút thì tốt hơn.

Các mối quan hệ hôm nay xung khắc đối đầu lẫn nhau, vô tình đẩy cảm xúc người tuổi Mùi trở nên cực đoan. Ảnh minh họa: Internet

Mặt tài vận có Thiên Ấn tọa mạng ngụ ý mọi chuyện không hanh thông lại không muốn cầu giúp đỡ từ người khác. Người tuổi Mùi ghét sự thay đổi của thị trường, tư duy hơn người lại có sự cảnh giác cao nên bạn khá nhạy cảm trong khoản đầu tư, sinh lời.

Tử vi tuổi Thân

Hôm nay tuổi Thân tập trung vào chuyện ăn chơi khá nhiều mà bỏ bê công việc. Nếu là để nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài áp lực thì không sao, bạn có thể xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho một chặng đường mới.

Mặt tài vận người tuổi Thân gặp Chính Ấn thần sát. Chính Ấn là một trong các Thần trong Bát Tự, đặc điểm tài lộc của người tuổi Thân sẽ liên quan nhiều đến Chính Ấn. Tránh vì sỹ diện mà chi tiêu hồ đồ bạn nhé!

Tử vi tuổi Dậu

Bản mệnh cần lưu ý hôm nay, trong quan hệ đồng nghiệp cần tránh hoài nghi, soi mói người khác thì vận ngày mới bình an. Bởi bạn đang tỏ ra hướng nội và không hòa hợp với mọi người. Điều này sẽ gây trở ngại cho tuổi Dậu khi làm việc nhóm.

Mặt tài vận có Thiên Ấn tọa mạng ngụ ý mọi chuyện không hanh thông lại không muốn cầu giúp đỡ từ người khác. Người tuổi Dậu ghét sự thay đổi của thị trường, tư duy hơn người lại có sự cảnh giác cao nên bạn khá nhạy cảm trong khoản đầu tư, sinh lời.

Tử vi tuổi Tuất

Mệnh chủ tuổi Tuất hôm nay hay ôm ước vọng cao xa, nhiều hoài bão lớn. Bạn trở nên tự do và nghệ sỹ hơn. Tuy nhiên cần lưu ý, nếu không tỉnh táo sẽ khiến mặt công việc xa rời thực tế, hiệu suất công việc bị đi xuống.

Trong ngày này cứ liên quan đến chuyện tiền bạc là người tuổi Tuất không chịu lắng nghe góp ý từ ai. Vì lý tưởng và hiện thực không cân bằng nên thường cảm thấy phiền muộn, các kế hoạch kiếm tiền không khả thi cho lắm.

Tử vi tuổi Hợi

Hôm nay Hợi hoàn toàn thể hiện được sự can đảm, dám mở rộng suy nghĩ của mình và đưa ra những sách lược thông minh. Tuy nhiên nhược điểm là bạn khá kiêu ngạo và ương bướng, nếu có thể hạ cái tôi xuống một chút sẽ thuận đường hơn.

Hôm nay Hợi hoàn toàn thể hiện được sự can đảm, dám mở rộng suy nghĩ của mình và đưa ra những sách lược thông minh. Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh gặp Thương Quan có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Thương Quan sinh Tài dùng để chỉ cách cầu tài bằng nghệ thuật bằng học vấn của chính mình. Những người tuổi Hợi hôm nay làm nghề phát minh, khoa học, nghệ thuật ... sẽ gặp lợi lộc về mặt tiền bạc.

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