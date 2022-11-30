Trời ban phước lành vào 4 ngày cuối tuần (1/12 - 4/12), 3 con giáp công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, cuộc sống ấm êm viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 08:38

Tử vi 4 ngày cuối tuần cho biết, 3 con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, gặp dữ cũng hóa lành, liên tục gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ.

Tuổi Thân

Thân vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Năm 2022 này tuổi Thân ít nhất sẽ khổ tận cam lai vào thời gian cuối năm, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi 4 ngày cuối tuần cho biết, vận may ập đến dồn dập nên tuổi Thân trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Thân được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Thân làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có. Hưởng được vận may nên tử vi học dự báo tuổi Thân sẽ tạm biệt khó khăn trước mắt và tài vận sa sút trước kia, từ đây tài lộc bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn.

Trời ban phước lành vào 4 ngày cuối tuần (1/12 - 4/12), 3 con giáp công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, cuộc sống ấm êm viên mãn - Ảnh 1
Tử vi 4 ngày cuối tuần cho biết, vận may ập đến dồn dập nên tuổi Thân trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn ngay thẳng, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài. Con giáp này nói ít, làm nhiều và thường suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Trên thực tế, người tuổi này không ngại khó khăn trước mắt. Bởi Thìn hiểu rằng nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Tử vi cho biết, 4 ngày cuối tuần là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Tuổi Thìn vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố tuổi Thìn hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào.

Trời ban phước lành vào 4 ngày cuối tuần (1/12 - 4/12), 3 con giáp công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, cuộc sống ấm êm viên mãn - Ảnh 2
Tử vi cho biết, 4 ngày cuối tuần là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tuất thường được biết đến với tính cách hiền lành, nhã nhặn nhưng cũng cương nghị và thực tế. Con giáp này sống khá thực dụng, không mơ mộng cũng như không quá tham vọng. Dù gặp bao nhiêu khó khăn, vấp ngã, Tuất cũng không ngừng vươn lên.

Tử vi cho biết, trong 4 ngày cuối tuần này, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Thời gian này, vận khí của Tuất sẽ hanh thông hơn, mặc dù khó khăn ngập lối nhưng người tuổi Tuất sẽ dùng tài trí và sự nhạy bén của bản thân để vượt qua tất cả.

Trời ban phước lành vào 4 ngày cuối tuần (1/12 - 4/12), 3 con giáp công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, cuộc sống ấm êm viên mãn - Ảnh 3
Tử vi cho biết, trong 4 ngày cuối tuần này, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi học có nói, 2 ngày giữa tuần này chính là thời gian 3 con giáp này gặp vận may chất chồng, tiền bạc tha hồ dư dả.

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