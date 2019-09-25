Top con giáp vượt qua đại hạn, tài vận thăng hoa, may mắn dồn dập trong 3 tháng cuối năm 2019

Tâm linh - Tử vi 25/09/2019 13:02

Dù bị sao xấu chiếu mệnh, đại hạn rình rập nhưng 3 con giáp may mắn này vẫn chiến thắng số phận, vượt qua nghịch cảnh để gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể.

Những tháng cuối năm 2019, trong khi người khác vẫn lo lắng xoay xở để có tiền tiêu Tết thì 3 con giáp may mắn này lại phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục.

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Công danh xán lạn, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chất chật két chính là tương lai con giáp may mắn này nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bị sao Thái Tuế chiếu mệnh nên những tháng đầu năm của người tuổi Hợi không mấy suôn sẻ. Họ liên tục gặp rắc rối trong công việc, tài chính và cả chuyện tình cảm. May thay, chính tinh thần không đầu hàng số phận sẽ giúp con giáp may mắn này nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Đặc biệt, từ tháng 10 trở đi, Hợi sẽ được thần tài và bề trên chiếu cố nồng hậu. Công danh xán lạn, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chất chật két chính là tương lai con giáp giàu sang này nắm chắc trong tay.

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Sự nghiệp thành công, có bước đột phá lớn giúp Tỵ có tiền vào như nước, túi lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nổi tiếng là con giáp khôn khéo, thông minh lại biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý nên từ đồng nghiệp, cấp trên đến những người xung quanh ai cũng nể trọng, quý mến Tỵ. Đây cũng là những mối lương duyên tốt đẹp, những quý nhân sẵn lòng đỡ đần Tỵ những khi khốn khó, cơ cực.

Nửa đầu năm không mấy may mắn, thế nhưng những tháng cuối năm trời sẽ giúp Tỵ trở thành con giáp giàu sang bậc nhất. Sự nghiệp thành công, có bước đột phá lớn giúp Tỵ có tiền vào như nước, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

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Trong 3 tháng cuối năm 2019, Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh, vận may tăng lên từng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Có trách nhiệm trong công việc, cầu tiến lại chịu thương chịu khó nên dù chậm mà chắc, Sửu sẽ từng bước gặt hái những thành quả đáng nể trong sự nghiệp của mình. Hơn cả, chính vì độc lập, không thích dựa dẫm và bất cứ ai nên càng thăng tiến con giáp may mắn này càng có thành công đáng ngưỡng mộ.

Sách tử vi con giáp có nói, trong 3 tháng cuối năm 2019, Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh, vận may tăng lên từng ngày. Tài lộc đỏ như son, chuyện tình cảm ấm nồng và một tương lai tươi sáng đang chờ Sửu phía trước.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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