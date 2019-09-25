Top con giáp vượt qua đại hạn, tài vận thăng hoa, may mắn dồn dập trong 3 tháng cuối năm 2019

Dù bị sao xấu chiếu mệnh, đại hạn rình rập nhưng 3 con giáp may mắn này vẫn chiến thắng số phận, vượt qua nghịch cảnh để gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể.
- 7 ngày tới: 3 con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, hầu bao rủng rỉnh
- Sau tháng 10/2019, top con giáp này sẽ đại phúc đại quý, sang năm 2020 thịnh vượng đủ đầy
Những tháng cuối năm 2019, trong khi người khác vẫn lo lắng xoay xở để có tiền tiêu Tết thì 3 con giáp may mắn này lại phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục.
Tuổi Hợi
Bị sao Thái Tuế chiếu mệnh nên những tháng đầu năm của người tuổi Hợi không mấy suôn sẻ. Họ liên tục gặp rắc rối trong công việc, tài chính và cả chuyện tình cảm. May thay, chính tinh thần không đầu hàng số phận sẽ giúp con giáp may mắn này nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.
Đặc biệt, từ tháng 10 trở đi, Hợi sẽ được thần tài và bề trên chiếu cố nồng hậu. Công danh xán lạn, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chất chật két chính là tương lai con giáp giàu sang này nắm chắc trong tay.
Tuổi Tỵ
Nổi tiếng là con giáp khôn khéo, thông minh lại biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý nên từ đồng nghiệp, cấp trên đến những người xung quanh ai cũng nể trọng, quý mến Tỵ. Đây cũng là những mối lương duyên tốt đẹp, những quý nhân sẵn lòng đỡ đần Tỵ những khi khốn khó, cơ cực.
Nửa đầu năm không mấy may mắn, thế nhưng những tháng cuối năm trời sẽ giúp Tỵ trở thành con giáp giàu sang bậc nhất. Sự nghiệp thành công, có bước đột phá lớn giúp Tỵ có tiền vào như nước, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.
Tuổi Sửu
Có trách nhiệm trong công việc, cầu tiến lại chịu thương chịu khó nên dù chậm mà chắc, Sửu sẽ từng bước gặt hái những thành quả đáng nể trong sự nghiệp của mình. Hơn cả, chính vì độc lập, không thích dựa dẫm và bất cứ ai nên càng thăng tiến con giáp may mắn này càng có thành công đáng ngưỡng mộ.
Sách tử vi con giáp có nói, trong 3 tháng cuối năm 2019, Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh, vận may tăng lên từng ngày. Tài lộc đỏ như son, chuyện tình cảm ấm nồng và một tương lai tươi sáng đang chờ Sửu phía trước.
* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.