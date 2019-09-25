3 con giáp may mắn nhất tháng 10/2019: Bạc tiền dư dả, tài vận mỗi ngày một tăng

Tâm linh - Tử vi 25/09/2019 12:41

Nếu thuộc danh sách những con giáp may mắn nhất tháng 10 này, bạn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tài lộc phơi phới, cứ thế mà giàu.

Phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất tháng 10/2019.

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Dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì con giáp may mắn này cũng gánh lộc về nhà, phất lên trong chớp mắt khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là người hiền lành, điềm đạm và có gan làm giàu. Một khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ không ngừng nỗ lực để có được thứ mình muốn. Dẫu khốn khó cơ cực, thất bại hết lần này đến lần khác Mão vẫn chiến thắng số phận, vươn lên sở hữu sự nghiệp thành công, tiền tài viên mãn.

Sách tử vi con giáp có nói, trong tháng 10/2019 Mão sẽ bội thu tài lộc, làm ăn thuận lợi. Dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì con giáp may mắn nhất này cũng gánh lộc về nhà, phất lên trong chớp mắt khiến ai cũng hờn.

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Chẳng những quơ tay là có tiền, có cơ hội thăng chức tăng lương con giáp may mắn nhất tháng 10 này còn có đời sống lứa đôi ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những ngày đầu tháng 10, nhờ có quý nhân phù trợ, bề trên nâng đỡ Hợi sẽ dễ dàng vượt qua mọi vận hạn, hỷ sự ập vào nhà tới tấp. Chẳng những quơ tay là có tiền, có cơ hội thăng chức tăng lương, con giáp giàu sang này còn có đời sống lứa đôi ấm êm viên mãn.

Tuy nhiên, Hợi đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng để người khác lợi dụng mình vì quá tin người. Cẩn trọng vẫn hơn, chỉ cần giữ tâm thanh tịnh, đối đãi khôn khéo thì phúc lộc sẽ tìm đến tận cửa nhà con giáp may mắn này.

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Càng về cuối năm tình tiền càng viên mãn, bước chân trái có quý nhân theo chân, bước chân phải có thần tài rót lộc nên Thìn sẽ tha hồ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sách tử vi con giáp có nói, Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều có số phát tài phát lộc. Đời họ chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiền của cứ vơi lại đầy, làm giàu nhanh đến chóng mặt. Có được phúc phần ấy là nhờ Thìn đắc nhân tâm, sống thiện lương lại hay giúp đỡ người khác vô điều kiện.

Vận tài lộc thăng hoa giúp tháng 10/2019 của Thìn ngập trong biển tiền. Càng về cuối năm tình tiền càng viên mãn, bước chân trái có quý nhân theo chân, bước chân phải có thần tài rót lộc nên Thìn sẽ tha hồ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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