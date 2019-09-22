Tử vi tuần mới của 12 con giáp (từ 23/9 - 29/9): Tuổi Dậu, Thìn hốt lộc vào nhà, giàu lên cực nhanh, Sửu bị hung vận đeo bám

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Tý sẽ có tuần mới không mấy suôn sẻ. Mất tập trung trong công việc, bị người mình tin tưởng quay lưng nên đầu tuần Tý sẽ phải đối diện với rất nhiều điều không như ý.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 23/9 – 29/9 gia chủ sẽ chủ động sắp xếp cuộc sống của mình, hóa hung thành cát.

Hung vận đeo bám, sức khỏe bị ảnh hưởng khiến người tuổi Sửu phải mệt mỏi trăm bề, chịu không ít áp lực trong công việc.

Thế nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa phải là tất cả những khốn khó mà Tý phải chịu. Từ giữa tuần vận số sa sút, công việc trì trệ, tình duyên trắc trở khiến con giáp xui xẻo này phải gồng mình gánh chịu. Tý đừng vội buồn, chỉ cần đủ sức đương đầu với sóng gió bạn ắt chiến thắng số phận, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất trong tuần tới.

Sửu đừng dễ dàng tin tưởng người khác, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang, gánh nợ thay cho kẻ đã rắp tâm hãm hại mình.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dần

Sách tử vi hàng tuần của 12 con giáp có nói, từ ngày 23/9 đến 29/9/2019 Dần sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc. Thăng chức tăng lương, kiếm tiền dễ như trở bàn tay là phúc phần mà Dần xứng đáng nhận được.

Thế nhưng, chuyện tình cảm của Dần lại không mấy suôn sẻ. Họ và một nửa sẽ vì những hiểu lầm không đáng có mà mâu thuẫn cùng cực, nếu không xử lý dứt điểm ắt đánh mất hạnh phúc đang có.

Càng về cuối tuần Mão càng đại cát đại lợi, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mão

Vận trình của Mão trong tuần mới này khá tốt. Con giáp này có tinh thần cầu tiến, có ý chí quật cường và không ngừng theo đuổi đam mê nên càng về cuối tuần Mão càng đại cát đại lợi, sung sướng như tiên.

Tuy nhiên, Mão đừng quá tham công tiếc việc mà quên dành thời gian chăm sóc bản thân, quan tâm đến gia đình. Hãy nhớ, tiền hôm nay là của bạn mai đã có thể nằm trong túi người khác, chỉ gia đình là luôn bên bạn không rời.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thìn

Trong tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 23/9 đến 29/9/2019 cho thấy, Thìn gặp một số rắc rối trong công việc, sự nghiệp trì trệ. Thế nhưng, càng về cuối tuần vận tài lộc của Thìn càng thêm vượng, tiền cứ lũ lượt chui vào ví.

Đây cũng là tuần giúp Thìn trở thành con giáp may mắn trong chuyện tình duyên, nếu vẫn đang độc thân thì đây là thời điểm Thìn gặp được một nửa hoàn hảo của đời mình.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tỵ

Tử vi con giáp hàng tuần nói rằng tuổi Tỵ sẽ có công danh sự nghiệp thăng tiến nhanh đến ngỡ ngàng. Được quý nhân tương trợ, thần tài rót lộc vào nhà nên Tỵ sẽ làm ăn thuận lợi, phất lên như diều gặp gió.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật.

Càng về cuối tuần con giáp này càng gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Ngọ

Sách tử vi tuần mới có nói, Ngọ sẽ hoàn thành mọi kế hoạch đang ấp ủ với kết quả vô cùng tốt đẹp. Càng về cuối tuần con giáp này càng gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Nếu có mâu thuẫn, cãi nhau với một nửa của mình, Ngọ cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Đừng để giận quá mất khôn mà đánh mất tình yêu vô giá.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mùi

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thăng hoa ngoạn mục. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Mùi cũng kiếm được bộn tiền, của nả đầy nhà.

Nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài phát lộc, phú quý sang giàu chính là phúc phần trời cho con giáp bản lĩnh, khôn ngoan này.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thân

Trong tử vi tuần mới của người tuổi Thân có nói, con giáp này cần tập trung cho công việc nhiều hơn. Đừng dại ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng tiêu xài hoang phí kẻo núi vàng cũng lở, đến khi gặp biến cố lại chẳng còn đồng nào trong túi.

Trong chuyện tình cảm, Thân đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, đừng khiến đối phương đau lòng vì sự vô tâm của mình kẻo hối hận cả đời.

Dậu cần tỉnh táo trước mọi quyết định, đừng làm việc theo cảm tính kẻo thua lỗ đến mức lâm vào cảnh trắng tay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dậu

Bị tiểu nhân ngáng đường, sao thị phi chiếu mệnh nên vận số của người tuổi Dậu khốn đốn trăm bề trong tuần mới này. Vậy nên, muốn lấy đức thắng số Dậu cần tỉnh táo trước mọi quyết định, đừng làm việc theo cảm tính kẻo thua lỗ đến mức lâm vào cảnh trắng tay.

Hãy tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm về những sai lầm của bản thân để tự đúc kết cho mình những kinh nghiệm xương máu, là hành trang quý báu trên đường công danh của mình Dậu nhé.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tuất

Cả vận tài lộc, công danh lẫn tình duyên của người tuổi Tuất đều có những thăng trầm, bất định. Bị sao xấu chiếu mệnh nên Tuất phải trầy trật đủ đường mới mong giữ được bình yên cho cuộc sống của mình.

Đừng chấp nhặt chuyện không đáng, đừng oán hận người vô tâm bởi suy cho cùng người chịu thiệt thòi, khổ đau chỉ mỗi bạn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 23/9 đến 29/9/2019, do bị hung vận đeo bám nên Hợi sẽ gặp phải tai họa bất ngờ, bỏ lỡ cơ hội thăng tiến nghìn năm có một.

Sau thất bại này, Hợi cần học cách quản lý công việc khoa học hơn kẻo bị tiểu nhân hãm hại mà chẳng thể bao biện cho mình.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!