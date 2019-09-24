7 ngày tới: 3 con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, hầu bao rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 24/09/2019 14:10

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp may mắn này sẽ có hỷ sự ập vào nhà tới tấp, thần tài gõ cửa liên tục, đón cơ may tài lộc cực lớn.

Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, thần tài bám riết không buông khiến 3 con giáp may mắn này nhất định phải giàu trong 7 ngày tới.

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Ai cũng phải hờn với con giáp may mắn, vượng vận tài lộc, tiền cứ lũ lượt ập vào nhà trong 7 ngày tới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Sách tử vi tuần mới có nói, Thân là người biết người biết ta, nhìn xa trông rộng và vô cùng khôn ngoan. Sự mưu lược, tinh anh và óc kinh doanh chính là công thức tạo nên thành công trong sự nghiệp cho con giáp này.

Trong 7 ngày tới, nhờ có thần tài rót lộc vào nhà nên dẫu hiện tại có cơ cực, khốn khó đến mấy Thân cũng đổi đời ngoạn mục. Chẳng những trở thành con giáp giàu sang, lắm của nhiều tiền Thân còn vượng vận quý nhân, vạn sự hanh thông, ấm êm viên mãn.

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Càng nỗ lực cống hiến, càng dám nghĩ dám làm Dần càng vượng phát, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Dần đứng đầu top con giáp may mắn trong 7 ngày tới nên chẳng hung vận nào dám lại gần họ. Xui xẻo tránh xa, vận đỏ như son nên cơ may tài lộc sẽ tìm đến tận cửa nhà Dần. Càng nỗ lực cống hiến, càng dám nghĩ dám làm Dần càng vượng phát, ăn nên làm ra.

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, Dần chỉ cần dụng tâm làm việc ắt phát tài cực to. Hãy tránh xa thị phi, tránh xa những mối quan hệ độc hại thì vận số của Dần ngày càng xán lạn, thăng tiến không phanh.

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Không chỉ 7 ngày tới, càng về cuối tháng 10/2019, con giáp này càng vượng vận quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, thần tài bám riết không buông nên dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền. Nếu người khác trắc trở đủ đường thì Dậu lại sung túc đủ đầy, vận số đi lên.

Không chỉ 7 ngày tới, càng về cuối tháng 10/2019, con giáp này càng vượng vận quý nhân. Được cát tinh chiếu mệnh, trời Phật thương yêu nên Dậu muốn nghèo cũng không được, nhất định phải phát tài cực to.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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