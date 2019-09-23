3 con giáp may mắn nhất tuần (23/9 - 29/9), chẳng những ĐẮC HỶ ĐẮC TÀI mà còn tha hồ GÁNH LỘC về nhà

Tâm linh - Tử vi 23/09/2019 14:58

Nếu nằm trong danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần (23/9 - 29/9) dưới đây, bạn sẽ có vận may dồi dào, cứ bước chân ra đường có quý nhân theo chân, tiền tài thăng hoa rực rỡ.

Ai cũng phát hờn với top con giáp may mắn nhất tuần này, bởi không chỉ làm ăn thuận lợi, kiếm được nhiều tiền họ còn có cơ may đổi đời, tài vận cải thiện đáng kể.

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Trong tử vi tuần mới (23/9 - 29/9) chỉ rõ, Mùi sẽ là con giáp may mắn nhất tuần, có cơ may kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Mùi đều có tinh thần cầu tiến, dám nghĩ dám làm. Họ sẽ chẳng vì thấy khó khăn mà lùi bước, thấy thất bại mà nản lòng. Càng nằm gai nếm mật, khổ cực ê chề Mùi càng quyết tâm vươn lên. Đây chính là lý do vì sao dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Mùi vẫn có thể gầy dựng được cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Trong tử vi tuần mới (23/9 - 29/9) chỉ rõ, Mùi sẽ có cơ may kiếm tiền cực đỉnh. Chẳng những có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, con giáp may mắn này còn thăng chức tăng lương, khởi sắc ngoạn mục.

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Càng về cuối tuần Ngọ càng vượng vận tài lộc, phú quý ập vào nhà tới tấp  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham chơi, thích khám phá, phiêu lưu là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc Ngọ sẽ cống hiến hết mình, nỗ lực không ngừng. Quyết tâm, óc sáng tạo và sự khôn ngoan chính là công thức tạo nên thành công của con giáp giàu sang này.

Càng về cuối tuần Ngọ càng vượng vận tài lộc, phú quý ập vào nhà tới tấp khiến chính họ cũng phải choáng ngợp trước thành quả mà mình có được.

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Là con giáp may mắn nhất tuần nên Tý sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối, thần tài rót lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi con giáp có nói, Tý thông minh, độc lập và bản lĩnh nên chưa bao giờ thiếu tiền. Thế nhưng, thay vì ngủ quên trong chiến thắng thì họ lại biết cách tạo nên những cú đúp, đột phá ngoạn mục chỉ trong thời gian ngắn.

Là con giáp may mắn nhất tuần nên Tý sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối, thần tài rót lộc vào nhà. Càng về cuối tuần hỷ sự càng gõ cửa Tý tới tấp, khiến họ cứ phải thức trắng đêm để đếm tiền vẫn không xuể.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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