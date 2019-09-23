Sau tháng 10/2019, top con giáp này sẽ đại phúc đại quý, sang năm 2020 thịnh vượng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 23/09/2019 14:33

Những tháng cuối năm 2019, top con giáp may mắn này sẽ bội thu tài lộc, bước sang năm 2020 sẽ có bạc tiền dư dả, thành công viên mãn.

Nhờ phúc phần trời cho, thần may mắn đưa đường chỉ lối, 3 con giáp may mắn này sẽ có tương lai xán lạn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tha hồ gánh tiền về nhà.

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Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi con giáp có nói, Sửu là người hiền lành, chất phác và có trách nhiệm trong công việc. Một khi đã chú tâm vào công việc Sửu sẽ dốc lòng để đạt được hiệu quả cao nhất. Thế nên, càng về hậu vận người đứng đầu top con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, đại cát đại lợi.

Những tháng cuối năm 2019, Sửu sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Sửu cũng sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu có, lắm của nhiều tiền, ai cũng nể phục.

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Đặc biệt, chỉ cần bước chân sang năm 2020 Dần sẽ gánh tiền về nhà, cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là con giáp cá tính, bản lĩnh và ngoan cường nên dẫu bị đời vùi dập người tuổi Dần vẫn có thừa khả năng để vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân con giáp giàu có này đã kiếm được bộn tiền, nhà xe có đủ.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Dần, giúp sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, chỉ cần bước chân sang năm 2020 Dần sẽ gánh tiền về nhà, cứ thế mà giàu.

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Chỉ cần vững tin vào lựa chọn của mình, sống không thẹn với lòng thì vinh hoa phú quý sẽ tự gõ cửa nhà bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế lại thiện lương nên Mão được trời Phật chở che, bề trên ưu ái. Hóa hung thành cát, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần chính là vận mệnh trời đã sắp đặt cho Mão trong tháng 10 tới.

Dẫu hiện tại có khó khăn, cơ cực đến mấy Mão cũng đừng nản lòng. Hãy nhớ, sau cơn mưa trời lại sáng, khổ tận cam lai. Chỉ cần vững tin vào lựa chọn của mình, sống không thẹn với lòng thì vinh hoa phú quý sẽ tự gõ cửa nhà bạn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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