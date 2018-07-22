Top con giáp hừng hực khí thế làm giàu, tiền bạc trải dài từ nhà ra đến đầu ngõ trong tháng 8/2018

Những con giáp dưới đây có số làm giàu, tiền bạc đổ về không ngớt nhờ vào thông minh, biết nắm bắt cơ hội làm ăn trong tháng 8/2018.

Tuổi Ngọ Ngọ có số làm giàu trong tháng 8/2018 - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Ngọ có tính cách hướng ngoại, thích khám phá những thứ mới lạ. Thế nên bạn luôn tìm kiếm được con đường làm giàu khác biệt với người khác. Ngọ tiên phong trong nhiều lĩnh vực, là nhà lãnh đạo tài ba. Tháng 8 này là thời điểm Ngọ nên may “túi ba gang” để hốt vàng hốt bạc đổ về. Bạn được sếp, đồng nghiệp tín nhiệm giao cho nhiều hợp đồng làm ăn béo bở. Cũng vì vậy mà tiền cứ đổ về không ngớt, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Tý Tý có tiền trải dài từ nhà ra đầu ngõ - Ảnh minh họa: Internet Những khoản tiền vay mượn để làm ăn lúc trước của Tý được thanh toán sòng phẳng. Bạn có thể sẵn sàng bắt tay đầu tư vào những dự án mới, mang tầm cỡ cao hơn để làm giàu. Yên tâm, tháng 8 là thời điểm hoàng kim để bạn có cơ hội kiếm tiền và thăng tiến trong sự nghiệp. Tý được Thần Tài ưu ái, chiếu cố nên tiền trải từ trong nhà ra đến ngõ. Hễ bạn ra đường tiền lại tự động đổ về túi, không cần phải vất vả như thời gian trước đây. Tuy nhiên Tý cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng, đừng quá chủ quan mà hại thân. Hãy làm ăn đàng hoàng để thành công mang ý nghĩa hơn.

Tuổi Tuất Tuất được quý nhân nâng đỡ nên mọi việc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet Tuất sống rất biết trước biết sau, nhận ơn của ai đều sẽ trả xứng đáng. Bạn không bao giờ giẫm đạp lên sức lực của người khác để tiến thân. Có thể nói Tuất sống khá đạo đức, đặt tình cảm lên hàng đầu. Tháng 8 là thời điểm giúp bạn kiếm được nhiều tiền, vì thế đừng đánh mất cơ hội. Tuy nhiên cũng đừng tin tưởng người khác quá nhiều kẻo lại bị lợi dụng. Tuất làm gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận, suy trước tính sau sẽ không thiệt thân. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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