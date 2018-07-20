Top con giáp làm mọi thứ cũng không thoát khỏi họa thị phi, bị tiểu nhân hãm hại trong tháng 8/2018

Tâm linh - Tử vi 20/07/2018 15:08

Trong tháng 8/2018 những con giáp dưới đây có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi thị phi, bị tiểu nhân hãm hại, ngáng đường.

Tuổi Thìn

Top con giáp làm mọi thứ cũng không thoát khỏi họa thị phi, bị tiểu nhân hãm hại trong tháng 8/2018 - Ảnh 1
Thìn vướng phải hoại thị phi nên tinh thần sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp không mấy thuận lợi trong tháng 8/2018. Tinh thần của bạn trong thời điểm này rất sa sút. Cũng vì vậy mà thường xuyên nóng nảy, lớn tiếng làm phật lòng người khác. Bạn có tinh thần trách nhiệm với công việc nhưng cũng khá kiêu ngạo. Khi đạt được thành công nào đó, bạn luôn tỏ ra tự cao tự đại, khinh thường người khác. Vì tính cách đó, bạn luôn bị tiểu nhân rình rập, hãm hại. Thời điểm này sẽ vô cùng khó khăn khi bạn phải đối mặt với nhiều thứ. Ngoài bị người khác chơi xấu, đường tình duyên của bạn cũng không tốt.

Tuổi Dần

Top con giáp làm mọi thứ cũng không thoát khỏi họa thị phi, bị tiểu nhân hãm hại trong tháng 8/2018 - Ảnh 2
Dần thích lãnh đạo nên thường khá kiêu ngạo - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần có vẻ ngoài mạnh mẽ, khá kiêu ngạo, thích ra lệnh cho người khác nên bị ghét. Bạn có tài lãnh đạo nên rất cầu toàn trong mọi việc. Khi đã bắt tay làm gì, bạn luôn đặt ra mục tiêu cao nhất. Vì vậy nên bị đồng nghiệp, cấp dưới nói xấu sau lưng. Thế nên Dần làm việc gì cũng nên cẩn trọng một chút, đừng vạ miệng, cũng đừng quá cứng nhắc. Bạn nên cư xử mềm mỏng một chút để không phải mích lòng nhiều người.

Tuổi Tý

Top con giáp làm mọi thứ cũng không thoát khỏi họa thị phi, bị tiểu nhân hãm hại trong tháng 8/2018 - Ảnh 3
Tý bị tiểu nhân hãm hại trong tháng 8/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tý thông minh, lanh lợi nên có nhiều thành công trong sự nghiệp. Khi đạt được thành công, bạn lại tỏ ra xem thường người khác. Tý thích khoe khoang tài sản nên khiến nhiều người thân cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với bạn. Thế nên Tý làm gì cũng nên khiêm tốn một chút, khi đó sự nghiệp của bạn sẽ thành công vang dội hơn. Khi không còn sân si, thích chen vào chuyện của người khác, bạn mới thật sự có cuộc sống bình yên, không lo nghĩ. Tháng 8 này là thời điểm vô cùng nhạy cảm, bạn sẽ vướng phải họa thị phi vì cách ăn nói của mình không vừa lòng người khác.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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