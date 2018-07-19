Mẹ sinh con thuộc những con giáp này sẽ có số làm quan, sở hữu trí tuệ thông minh hơn người

Tâm linh - Tử vi 19/07/2018 15:51

Nếu mẹ sinh con thuộc tuổi này, bé sẽ có vận mệnh đỏ như son, số làm quan cả họ được nhờ, thông minh lanh lợi hơn người khác gấp trăm lần.

Tuổi Mùi

Mẹ sinh con thuộc những con giáp này sẽ có số làm quan, sở hữu trí tuệ thông minh hơn người - Ảnh 1
Những đứa trẻ tuổi Mùi thông minh lanh lợi - Ảnh minh họa: Internet

Những đứa bé tuổi Mùi sẽ có tài trí hơn người, ngoan ngoãn, nghe lời. Từ khi con tuổi này được sinh ra, cuộc sống của ba mẹ ngày càng thịnh vượng hơn, làm ăn phát triển không ngừng. Càng lớn đứa bé sẽ càng thể hiện tài năng thiên bẩm của bản thân. Những đứa bé tuổi Mùi hưởng được nhiều phúc khí trời ban nên khỏe mạnh, ăn mau chóng lớn, không bệnh tật nhiều. Bậc phụ huynh có con tuổi Mùi cũng được hưởng lây may mắn, tài lộc cứ thể đổ về không ngớt.

Tuổi Tuất

Mẹ sinh con thuộc những con giáp này sẽ có số làm quan, sở hữu trí tuệ thông minh hơn người - Ảnh 2
Đứa bé tuổi Tuất mang lại phúc khí cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Những đứa bé tuổi Tuất thông minh, lanh lợi, có số làm quan và cả họ được nhờ vả. Từ nhỏ Tuất vô cùng mạnh mẽ, thích sống tự lập. Tính cách của đứa bé tuổi này khá đặc biệt, đôi khi lại cứng đầu. Tuy nhiên chúng lại vô cùng hiếu thảo, luôn biết quan tâm đến ba mẹ của mình. Thế nên các bậc phụ huynh nên yên tâm sau này sẽ có người phụng dưỡng tuổi già. Bên cạnh đó, khi sinh con tuổi Tuất, sau này về già bạn sẽ không cô đơn, vì dù có vợ/chồng, chúng cũng thường xuyên về nhà, hoặc sống chung. Khi đó, bạn sẽ chỉ ngồi không cũng có cuộc sống sung túc.

Tuổi Dậu

Mẹ sinh con thuộc những con giáp này sẽ có số làm quan, sở hữu trí tuệ thông minh hơn người - Ảnh 3
Những đứa trẻ tuổi Dậu có số làm quan sau này - Ảnh minh họa: Internet

Những đứa bé tuổi Dậu khá năng động, nghịch ngợm nhưng lại vô cùng thông minh. Tuy nhiên ba mẹ đừng vội la mắng hay cấm trẻ đùa nghịch. Bởi đó chính là điều khiến cho đứa bé phát triển toàn diện nhất. Khi được bộc lộ hết những tính cách của trẻ, ba mẹ cũng sẽ dễ dàng thấu hiểu con hơn. Khi sinh đứa bé tuổi Dậu, bạn nên chuẩn bị két sắt để chứa tiền và vàng liên tục đổ về. Cuộc sống ngày càng thăng hoa, sung túc, không bao giờ lâm vào tình trạng thiếu thốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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