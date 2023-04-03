Top 3 ĐEN NHƯ MỰC trong 15 đầu tháng 4, tránh, đề phòng tiểu nhân phá hoại, mất cả tình lẫn tiền

Giữa tháng 4 đây là lúc Mùi cần ngồi lại và xác định thật rõ những mong muốn, ước vọng của bản thân trong vấn đề học hành, sự nghiệp. Tuổi Mùi hay mơ mộng nhưng hãy tập trung hơn vào hoàn cảnh thực tế để tìm ra phương cách phát triển sở trường của bản thân, tránh "đứng núi này trông núi nọ".

Về tài vận của tuổi Mùi trong đầu tháng 4 lại cực kỳ hanh thông. Với những người kinh doanh riêng sẽ vô cùng bận rộn nhưng "tiền vào như nước", chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều.

Tuổi Mùi độc thân trong thời điểm này hãy cứ tập trung vào các ý định cá nhân, tiếp tục tận hưởng sự tự do mình đang có. Nếu có nửa kia, hãy cho họ một chút không gian riêng.

Tuổi Ngọ

Giữa tháng 4, cục diện Tương Phá giáng họa, người tuổi Ngọ khó có thể hoàn thành những mục tiêu mình đặt ra từ trước đó. Bản mệnh thường bị kẻ tiểu nhân hãm hại, tìm cách gây rối, khiến những việc tưởng chừng quen thuộc cũng xảy ra vấn đề.

Giữa tháng 4, người tuổi Ngọ khó có thể hoàn thành những mục tiêu mình đặt ra từ trước đó. Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng không khá khẩm hơn. Khuyên con giáp này chớ nên vội vàng kí kết các hợp đồng, bởi quanh bạn đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ không lường trước được. Hôm nay, tốt nhất hãy tiếp tục với những dự án còn dang dở đã.

Tuổi Hợi

Giữa tháng 4, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên bổng xuống trầm trong thời điểm này, mọi kế hoạch của bạn đều tiến triển theo hướng không quá lạc quan. Đây là lúc con giáp này nên bước chậm lại để đánh giá những gì mình đã và đang làm, nếu phát hiện vấn đề thì nhanh chóng sửa chữa.

Trên phương diện tài lộc, người làm công ăn lương chưa gặt hái được thành công nào đáng kể để được cất nhắc tăng lương, thưởng nóng. Người làm kinh tế cần hạn chế đầu tư, kinh doanh bởi xung quanh bạn đang có nhiều bẫy của kẻ tiểu nhân.

Giữa tháng 4, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên bổng xuống trầm. Ảnh minh họa: Internet

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, vì bạn không chịu chủ động nên quan hệ với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi thôi. Với người đã có đôi có cặp, quan hệ giữa vợ chồng bạn khá căng thẳng vì đôi bên chẳng ai chịu nhường ai trong những cuộc tranh cãi. Có lẽ cả hai đều cần xem lại cách hành xử của mình.

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