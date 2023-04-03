3 con giáp trời sinh là "thần giữ của": Giỏi kiếm tiền lại biết tiết kiệm, tiền bạc rủng rỉnh túi, may mắn không ai bằng, càng về già càng trở nên giàu có

Dù có đang đi học, làm việc tự do hay làm trong cơ quan, đoàn thể thì đây là thời điểm vô cùng hanh thông, thuận lợi cho con đường sự nghiệp, sách vở của tuổi Tý. Bạn sẽ đón nhận thêm nhiều trọng trách mới, với bản tính sẵn sàng đương đầu, những người sinh năm Tý sẽ không gặp khó khăn mà hoàn thành xuất sắc mọi việc và đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tương tự như sự nghiệp, tài vận của tuổi Tý trong tháng này vô cùng hanh thông và cát lợi. Mọi kế hoạch đầu tư giờ là lúc bắt đầu gặt quả ngọt. Tuy nhiên, cần lưu ý có thể phải chi tiêu nhiều vào thời điểm này.

Tình duyên tuổi Tý trong tháng tới sẽ gặp một số thách thức. Đây là thời điểm bạn và người ấy cần giao tiếp nhiều hơn và tinh tế với cảm xúc của nhau. Hãy nhớ rằng giao tiếp luôn là chìa khóa của mọi mối quan hệ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có đặc điểm nổi trội là khôn khéo, nhanh nhẹn, có đầu óc tính toán và nhạy bén với tiền bạc. Nếu làm công việc văn phòng, là người thông minh nên họ dễ dàng giải quyết các vấn đề. Hơn nữa họ còn rất khéo léo biết tận dụng các mối quan hệ để làm giàu cho bản thân. Còn trong kinh doanh, người bản mệnh này rất biết tận dụng thời cơ để kiếm tiền nhưng lại rất thận trọng khi đầu tư. Do đó, dù làm gì thì họ thường sớm thành công trong sự nghiệp.

Người tuổi Tỵ kiếm được nhiều tiền nhưng không tiêu pha hoang phí. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ kiếm được nhiều tiền nhưng không tiêu pha hoang phí mà rất tiết kiệm vì thế nên cũng sớm có của ăn của để. Khi người khác đang chật vật kiếm tiền thì bản mệnh này đã có sẵn một khoản tiền để dành cho tương lai. Đó cũng là lý do mà khi về già, họ có được cuộc sống sung túc, đủ đầy, không phải lo lắng đến chuyện cơm áo, gạo tiền.

Tuổi Hợi

Nhờ có sự nâng đỡ của Chính Ấn, người tuổi Hợi có nhiều cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình trong quá trình làm việc. Thế nhưng, bản mệnh đừng vội vàng hài lòng với thành tựu trước mắt mà không chịu nỗ lực hết mình.

Tuổi Hợi có thể yên tâm trút bỏ gánh nặng chuyện “cơm áo gạo tiền”. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này có thể yên tâm trút bỏ gánh nặng chuyện “cơm áo gạo tiền” do có nguồn thu nhập tốt đẹp từ công việc chính lẫn nghề tay trái.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.