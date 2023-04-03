Top những con giáp ngập tràn tài lộc và vinh hoa phú quý trong tháng 4, Tý, Ngọ và Sửu đều có mặt

Vận trình của con giáp này trong tháng 4 rất thuận lợi. Họ thoát khỏi vòng luẩn quẩn, không bị mắc kẹt trong công việc hiện tại mà bứt phá ở vị trí mới. Người tuổi này thể hiện năng lực của mình một cách vững vàng ở nơi làm việc, vì thế danh tiếng của họ không nhỏ

Theo tử vi 12 con giáp người tuổi Tý có đầu óc tốt và tính cách rất đáng tin cậy. Tuy có vẻ hơi nhút nhát nhưng họ làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ chín chắn, sẽ không dễ mắc sai lầm.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Tý cũng không kiêu ngạo mà vẫn làm việc chăm chỉ để cải thiện hiệu suất làm việc và thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Tương lai, họ sẽ không rơi vào sự khủng hoảng, không còn lo túng thiếu, khó khăn và cuộc sống của họ sẽ tươi sáng lạ thường.

Tử vi dự đoán rằng trong tháng Tư, đặc biệt là thời điểm giữa tháng người tuổi Ngọ có tài lộc thăng hoa, công việc phát triển rực rỡ. Con giáp này đón may mắn liên tiếp, việc làm ăn, ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, tiền tài rủng rỉnh.

Nhờ cát tinh che chở, tuổi Ngọ gặp vô vàn may mắn. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tập trung làm ăn trong giai đoạn này thì tuổi Ngọ sẽ gặt hái thành công rực rỡ. Tất nhiên, vạn sự khởi đầu nan, bản mệnh cũng không tránh khỏi những vấn đề trở ngại nhưng chỉ cần vững tin vào lựa chọn của mình thì thành công sẽ nằm gọn trong tay.

3. Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được dự báo sẽ có một tháng 4 nhiều niềm vui ở nhiều phương diện. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng mới, tuổi Sửu được dự báo sẽ có một tháng 4 nhiều niềm vui ở nhiều phương diện, đặc biệt là tình cảm, nhất là nữ mệnh. Thái Âm bổ trợ, đường tình duyên rộng mở mang tới cho con giáp này cơ hội tìm kiếm hạnh phúc hoặc được quý nhân là nữ giúp đỡ.

Người độc thân hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn hò như ý trong tuần này, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Đừng quá do dự hay lo lắng, bạn có những nét hấp dẫn rất riêng, vì thế, bạn hoàn toàn có thể thu hút một ai đó ngay từ những ánh nhìn đầu tiên đấy.

Phương diện công việc phát triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần đến giữa tuần vô cùng tươi sáng khi được Chính Ấn che chở, tuổi Sửu cần tận dụng thời cơ lúc này để hiện thực hóa lý tưởng sự nghiệp của mình.

Tài lộc có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ Thực Thần nâng đỡ. Con giáp này có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán nên tài lộc về tay.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm