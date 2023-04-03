Tử vi cuối tuần (8- 9/4): 3 con giáp ĐEN ĐỦI ĐỦ ĐƯỜNG - Ngọ gặp họa tai ương, Tuất thở dài, Tỵ chú ý sức khỏe

Tâm linh - Tử vi 03/04/2023 08:25

Các con giáp này gặp phải Thái Tuế, tiểu nhân gây phiền phức, làm ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việc

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cũng cần chú ý đến vấn đề tiền bạc, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh phung phí tiền của. Làm ăn kinh doanh cần đề phòng tiểu nhân hại, thận trọng trong đầu tư.

Trong tình cảm, do tác động của Thái Tuế mối quan hệ giữa vợ, chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, quan hệ giữa cha mẹ con cái cũng xảy ra tranh cãi, bất hòa. Cần chú ý quan sát và hành xử hợp lý để giải quyết bất hòa.

Tử vi cuối tuần (8- 9/4): 3 con giáp ĐEN ĐỦI ĐỦ ĐƯỜNG - Ngọ gặp họa tai ương, Tuất thở dài, Tỵ chú ý sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình của tuổi Tuất tốt xấu đan xen. Con giáp này cần quyết tâm cố gắng, đồng thời có cách hành xử phù hợp với nhiều tình huống khác nhau, như vậy mới đạt được điều mà mình mong muốn. Có thể công việc đạt được thành công mới hoặc dự án mới sẽ mang lại thu nhập cao. Do đó, tuổi Tuất đừng bỏ lỡ những cơ hội đến với mình giai đoạn này.

Tình cảm khá ảm đạm khi con giáp này và nửa kia ai làm việc của mình, không quan tâm và trò chuyện với nhau thường xuyên như trước kia, chính vì thế mà quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Người độc thân có những tổn thương trong quá khứ, chính vì vậy mà chưa sẵn sàng mở lòng với người khác.

Tử vi cuối tuần (8- 9/4): 3 con giáp ĐEN ĐỦI ĐỦ ĐƯỜNG - Ngọ gặp họa tai ương, Tuất thở dài, Tỵ chú ý sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý ngày mai chú ý trong giao tiếp cùng đồng nghiệp, đừng để kẻ xấu hãm hại. Công việc bị cản trở bởi đồng nghiệp, có người ganh ghét, nói xấu sau lưng. 

Vận trình tình cảm không khả quan, cả hai thường mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng. Tài lộc không may mắn, tiền bạc không đủ tiêu cho hết ngày. 

Tử vi cuối tuần (8- 9/4): 3 con giáp ĐEN ĐỦI ĐỦ ĐƯỜNG - Ngọ gặp họa tai ương, Tuất thở dài, Tỵ chú ý sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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