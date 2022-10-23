TOP 3 con giáp 'số hưởng' vào sau 12 giờ ngày mai (23/10): của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 09:29

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc vào sau 12 giờ ngày 23/10.

Tuổi Sửu

Sau 12 giờ ngày 23/10, vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ vô cùng thuận lợi. Nhờ vào Tam Hội cục chiếu cố nên con giáp này không phải lo lắng trong công việc. Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, bạn có thêm nhiều nguồn thu đảm bảo cho cuộc sống của bản thân và gia đình.

Vận tình cảm của con giáp may mắn này sẽ hài hòa viên mãn. Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết nhờ nỗ lực vun vén từ hai phía. Người độc thân còn lúng túng, e ngại khi được ai đó bày tỏ tình cảm.

TOP 3 con giáp 'số hưởng' vào sau 12 giờ ngày mai (23/10): của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc - Ảnh 1
Sau 12 giờ ngày 23/10, vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ sự nâng đỡ của Chính Tài nên công việc của người tuổi Thìn sẽ có nhiều đột phá, dù gặp dữ cũng sẽ hóa lành. Các hoạch định trong kinh doanh trước đây đều sẽ được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng. Bạn có thêm nhiều hợp đồng làm ăn, việc đầu tư bên ngoài cũng mang về nhiều lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, con giáp này nên cẩn trọng trong ký kết những hợp đồng giá trị cao để tránh hao tài.

Chuyện tình duyên tốt đẹp. Cục diện Ngũ hành tương sinh khiến gia đạo bình ổn, bạn và nửa kia thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau mọi khó khăn. Người tuổi này nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được mối duyên như ý.

TOP 3 con giáp 'số hưởng' vào sau 12 giờ ngày mai (23/10): của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc - Ảnh 2
Nhờ sự nâng đỡ của Chính Tài nên công việc của người tuổi Thìn sẽ có nhiều đột phá, dù gặp dữ cũng sẽ hóa lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi hết mức trong thời điểm tới. Nhờ có may mắn nâng đỡ tận tình nên mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” trên con đường kinh doanh, buôn bán. 

Vận trình tình cảm ngọt ngào. Tình yêu đôi lứa ngày càng thăng hoa và thắm sắc nhờ có Quý Nhân hỗ trợ và nâng đỡ tận tình. Được biết, bạn và người ấy không thể xa nhau dù chỉ một giây. 

TOP 3 con giáp 'số hưởng' vào sau 12 giờ ngày mai (23/10): của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi hết mức trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (23/10), thời tới cản không kịp, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', tài lộc tăng cao, tình duyên thăng hoa

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Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'cá vượt vũ môn', tài lộc tăng cao, tình duyên thăng hoa vào đúng 16 giờ chiều ngày 23/10.

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