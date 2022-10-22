Đúng 3 ngày liên tiếp tới (23/10-25/10), 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đến hết cuối năm

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 23:32

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'chuột sa chĩnh gạo', dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đến hết cuối năm vào đúng 3 ngày tới.

Tuổi Sửu

Đúng 3 ngày tới, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên khởi sắc và hanh thông không ngờ. Vốn là người có mối quan hệ rộng trong xã hội nên tuổi này dễ dàng mang về nhiều hợp đồng giá trị. Những hợp đồng này giúp bạn ổn định kinh tế và đầu tư sinh lời. 

Ngoài ra, tình duyên của con giáp may mắn này cũng được cải thiện. Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh thăng hoa hơn trong tình yêu khi nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Bạn còn có thể nhận được món quà bất ngờ từ người yêu của mình.

Đúng 3 ngày liên tiếp tới (23/10-25/10), 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đến hết cuối năm - Ảnh 1
Đúng 3 ngày tới, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên khởi sắc và hanh thông không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ thuận lợi hơn trong công việc vào 3 ngày nữa. Trong bất kỳ vấn đề gì, bạn đều có quý nhân phù trợ nên giải quyết khó khăn nhanh chóng. Ngoài ra, bản mệnh còn rất được cấp trên tín nhiệm, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn còn là người tư duy, luôn tìm kiếm cho mình những cơ hội mới và nắm bắt chúng để đổi lại vận tài chính hanh thông.

Vận trình tình cảm ít biến động. Người độc thân vẫn đang duy trì cuộc sống hiện tại mặc xung quanh bạn bè ai nấy cũng đều có đôi có cặp. Tình cảm gia đình được hâm nóng kịp thời nên tránh được nguy cơ rạn nứt không mong muốn.

Đúng 3 ngày liên tiếp tới (23/10-25/10), 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đến hết cuối năm - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ thuận lợi hơn trong công việc vào 3 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Dậu‏‏ diễn ra vô cùng như ý. Bạn sẽ chuẩn bị đón nhiều tin vui trên con đường công danh sự nghiệp. Nhờ những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn  đã đến lúc nhận được những thành quả tương xứng.

Vận trình tình cảm tương đối hài hòa. Tuy nhiên, bản mệnh cần điều chỉnh và cân bằng tốt tâm trạng của mình, tránh để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Một khi niềm vui đã không trọn vẹn thì nỗi buồn sẽ nhiều hơn.

Đúng 3 ngày liên tiếp tới (23/10-25/10), 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đến hết cuối năm - Ảnh 3
Sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Dậu‏‏ diễn ra vô cùng như ý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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