TOP 3 con giáp 'số hưởng' vào đúng ngày 23/10/2022: Tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 19:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng vào đúng 23/10.

Tuổi Dần

Mặc dù vẫn còn khó khăn, nhưng nhờ quyết tâm cao độ mà người tuổi Dần có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Ngoài ra, tuổi này được nhiều người nâng đỡ nên cũng có những bước tiến đáng kể trên bước đường công danh.‏ Sự thông minh và nhạy bén đủ để con giáp này biến mọi cơ hội thành tiền bạc.‏

Vận tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên khởi sắc. Mệnh chủ có thể an tâm tận hưởng hạnh phúc và ngọt ngào mà người ấy mang lại. Người độc thân đang có người thầm thương trộm nhớ, bản mệnh nên mở lòng cho đối phương cơ hội.

TOP 3 con giáp 'số hưởng' vào đúng ngày 23/10/2022: Tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 1
Mặc dù vẫn còn khó khăn, nhưng nhờ quyết tâm cao độ mà người tuổi Dần có thể vượt qua được một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi vào ngày 23/10. Tuổi Mùi với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè mà gặp khó khăn nào cũng đều giải quyết nhanh gọn. Thiên Tài che chở đem lại cho con giáp này phần thưởng hậu hĩnh từ công việc tay trái.

Chuyện tình cảm vô cùng thăng hoa. Hỏa sinh Thổ cho thấy đào hoa vượng nhất ở những người độc thân. Tính cách nổi bật giúp bạn nhanh chóng tạo được cảm tình với người khác phái ngay lần đầu gặp gỡ.

TOP 3 con giáp 'số hưởng' vào đúng ngày 23/10/2022: Tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi vào ngày 23/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng ngày 23/10, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Với sự chăm chỉ, cầu thị và biết lắng nghe, dễ thấy bạn đang tiến bộ lên từng ngày. Nhưng việc học hỏi là không ngừng, đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mỗi khi có khó khăn xảy ra.

Vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên chan hòa yêu thương. Trong mắt nửa kia, con giáp này lúc nào cũng là một người sống tình cảm và có trách nhiệm. Việc san sẻ công việc nhà với nhau giúp cả hai có thêm sợi dây kết nối.

TOP 3 con giáp 'số hưởng' vào đúng ngày 23/10/2022: Tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 3
Đúng ngày 23/10, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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