Sau 16 giờ chiều ngày hôm nay (22/10), 3 con giáp 'chạy không thoát mệnh trời', ăn lộc thánh trúng số, tiền bạc tự tìm tới tận cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 05:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'chạy không thoát mệnh trời', ăn lộc thánh trúng số, tiền bạc tự tìm tới tận cửa nhà vào sau 16 giờ chiều ngày 22/10.

Tuổi Thìn

Sau 16 giờ chiều ngày 22/10, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi. Những người làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ đối tác, khách hàng tiềm năng và mở rộng quy mô làm ăn. Người làm công ăn lương nên tập trung tốt cho công việc trước mắt thay vì nghĩ ngợi viển vông, xa vời.‏

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ có điểm sáng. May mắn mở ra cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho những người còn cô đơn. Đào hoa vượng giúp tình cảm vợ chồng ngày càng gắn kết, nồng nàn hơn trước.

Sau 16 giờ chiều ngày hôm nay (22/10), 3 con giáp 'chạy không thoát mệnh trời', ăn lộc thánh trúng số, tiền bạc tự tìm tới tận cửa nhà - Ảnh 1
Sau 16 giờ chiều ngày 22/10, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc và‏‏ diễn ra trôi chảy. Quý nhân nâng đỡ tiếp thêm cho người tuổi này động lực to lớn để bắt tay thực hiện các kế hoạch đề ra trước đó. Sự kiên trì sẽ giúp con giáp này vượt qua các khó khăn, thử thách.‏ Thần Tài xuất hiện đem lại cho bản mệnh nhiều may mắn trên phương diện tài chính.

Vận trình tình cảm có bước tiến mới. Người độc thân có khả năng tìm thấy hạnh phúc đích thực sau quá trình miệt mài đi tìm tình yêu. Sự hy sinh trong âm thầm giúp tình cảm lứa đôi ngày càng gần gũi.

Sau 16 giờ chiều ngày hôm nay (22/10), 3 con giáp 'chạy không thoát mệnh trời', ăn lộc thánh trúng số, tiền bạc tự tìm tới tận cửa nhà - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc và‏‏ diễn ra trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sau 16 giờ ngày hôm nay, tài lộc của người tuổi Thân sẽ chuyển biến tích cực. Dự đoán, con giáp này sẽ có nhiều lời mời cộng tác đem về nguồn thu nhập lớn. Tuy nhiên, để đạt được nguồn lợi này, bạn cần có những kế hoạch chi tiết và chuẩn bị tốt về nhân sự.

Chuyện tình cảm ngập tràn tiếng cười. Sự đồng điệu trong cảm xúc, suy nghĩ giúp bạn và nửa kia ngày càng thêm gần gũi. Người độc thân lại khó mở lòng đón nhận tình cảm mới vì những vết thương trong quá khứ.

Sau 16 giờ chiều ngày hôm nay (22/10), 3 con giáp 'chạy không thoát mệnh trời', ăn lộc thánh trúng số, tiền bạc tự tìm tới tận cửa nhà - Ảnh 3
Sau 16 giờ ngày hôm nay, tài lộc của người tuổi Thân sẽ chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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