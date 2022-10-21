Kể từ ngày mai (22/10/2022), Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 12:51

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể kể từ ngày 22/10.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng hanh thông và hanh thông sau ngày 22/10. Tam Hợp phù trợ cho thấy người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Nếu là cấp trên thì nhận được sự tôn trọng, kính nể, là nhân viên thì được trọng dụng và tín nhiệm.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này chan hòa yêu thương. Trong mắt nửa kia, con giáp này lúc nào cũng là một người sống tình cảm và có trách nhiệm. Việc san sẻ công việc nhà với nhau giúp cả hai có thêm sợi dây kết nối.

Kể từ ngày mai (22/10/2022), Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng hanh thông và hanh thông sau ngày 22/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kể từ ngày mai, tài lộc của người tuổi Mùi nhiều may mắn. Con giáp này sẽ gặt hái được nhiều lợi nhuận nếu đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, bất động sản. Tuy nhiên, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành thì đừng ngần ngại nhờ sự hỗ trợ của những người đi trước.

Bên cạnh con giáp này luôn có sự quan tâm và đồng hành của gia đình cùng những người bạn yêu quý. Trong hôm nay, người độc thân tuổi này cũng có cơ hội gặp gỡ đối tượng đáp ứng được các tiêu chuẩn mà bạn đề ra.

Kể từ ngày mai (22/10/2022), Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể - Ảnh 2
Kể từ ngày mai, tài lộc của người tuổi Mùi nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ khởi sắc trong thời gian tới. Được Thực Thần chiếu cố nên bản mệnh rất thuận lợi trong công việc. Đây cũng là cơ hội tốt để người tuổi Tỵ chứng minh năng lực của bản thân với mọi người. 

Bên cạnh đó, vận tình duyên của bản mệnh luôn ngập tràn hạnh phúc. Hôm nay, những người có đôi đã giải quyết được những hiểu lầm trong mối quan hệ và cảm nhận sâu sắc tình cảm của nhau.

Kể từ ngày mai (22/10/2022), Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ khởi sắc trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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