Thứ Sáu 21/10/2022, Thần Tài bỏ rơi, Hung Tinh bủa vây, 3 con giáp hạn chồng hạn, công việc làm gì cũng xui, tiền bạc có nguy cơ trôi sạch.

Tuổi Mão Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ còn chút trở ngại và khó khăn vào đúng ngày mai. Chi phí phát sinh khiến con giáp này rơi vào thế bị động, dễ sa sút tinh thần. Ảnh hưởng của cục diện Tương Hại khuyên người tuổi này cần thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Họa tiểu nhân đeo bám khiến bản mệnh dễ chịu thị phi, từ đó ảnh hưởng tới uy tín và danh dự. Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng chưa thật nổi bật. Người độc thân đang loay hoay để bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu. Xung đột trong gia đình ngày một lớn dần và khiến người trong cuộc dần mệt mỏi.

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ còn chút trở ngại và khó khăn vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày mai sẽ diễn ra thiếu chút may mắn. Mặc dù đã cố gắng liên tục nhưng dường như mọi công sức đều đang bị "đổ sông đổ biển". Điều này dễ tạo nên cảm giác chán nản và bi quan, nếu không vượt qua được thì dễ tạo rắc rối cho mình. Hơn nữa, vận tình cảm của bản mệnh vẫn còn mâu thuẫn. Đời sống hôn nhân không còn ấm êm, hòa thuận như lúc trước. Những tưởng sóng gió đã qua đi và trả lại bình yên cho các cặp đôi nhưng xem ra vẫn còn rắc rối khác.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày mai sẽ diễn ra thiếu chút may mắn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối rắc rối trong thứ Sáu này. Tác động của Tỷ Kiên ảnh hưởng rõ ràng lên các mối quan hệ nơi công sở. Thị phi, xích mích với đồng nghiệp khiến môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Bản mệnh cần hạ thấp cái tôi nếu không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa. Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên nặng nề buồn phiền. Người độc thân chưa đủ tự tin cũng như niềm tin để đi tìm tình yêu. Còn những người đã lập gia đình vì bận rộn công việc mà không có đủ thời gian dành cho nhau. Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối rắc rối trong thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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