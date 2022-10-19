Cuối tháng 10/2022, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 15:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp vào cuối tháng 10/2022.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió vào cuối tháng 10 tới. Tài ăn nói khéo léo đem lại cho bản mệnh nhiều mối quan hệ tốt với đối tác. Tuy nhiên, con giáp này không thể dựa dẫm vào sự hỗ trợ của người khác mà không biết tự thân cố gắng, nỗ lực vươn lên.‏ Bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận vận may liên quan tới tiền bạc bất ngờ.

Về chuyện tình cảm của con giáp may mắn này, may mắn “gõ cửa” giúp cho đôi lứa yêu nhau thoát khỏi tình trạng bế tắc trong chuyện tình cảm. Sau những sóng gió trước đó, dường như cả hai có thể tìm ra điểm giống nhau trong cuộc sống.  

Cuối tháng 10/2022, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió vào cuối tháng 10 tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào cuối tháng 10, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ. Với tính cách mạnh mẽ và tinh thần tích cực, có vẻ như không có trở ngại nào có thể làm khó được con giáp này. Thêm nữa, bản mệnh còn được cấp trên đánh giá cao bởi cách thể hiện tài tình trong công việc của mình.‏ Ngoài ra, quyết định khôn ngoan trong những vấn đề liên quan tới tài chính đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh.‏

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ có những bước tiến mới. Người độc thân có khả năng tìm thấy hạnh phúc đích thực sau quá trình miệt mài đi tìm tình yêu. Sự hy sinh trong âm thầm giúp tình cảm lứa đôi ngày càng gần gũi.

Cuối tháng 10/2022, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp - Ảnh 2
Vào cuối tháng 10, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tương đối hanh thông và suôn sẻ. Người tuổi này vẫn đang chăm chỉ và nỗ lực từng ngày vì muốn cải thiện công việc hiện tại. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải hết sức thận trọng trong quá trình làm việc để tránh xảy ra những rắc rối ngoài ý muốn. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên khởi sắc và tươi sáng. Nguồn năng lượng tích cực giúp cho con giáp này lan tỏa niềm vui đến nửa kia. Bên cạnh đó, các cặp đôi yêu nhau trong bình yên, có thể về chung một nhà trong tương lai khi tình cảm đủ chín muồi. 

Cuối tháng 10/2022, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tương đối hanh thông và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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