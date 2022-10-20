Đúng 3 ngày tới (21/10-23/10), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 23:57

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ vào đúng 3 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng vào đúng 3 ngày tới. Tam Hội phù trợ giúp công việc của tuổi Sửu tiến triển hanh thông hơn bao giờ hết. Nhờ bản lĩnh vững vàng và kinh nghiệm tích lũy bấy lâu nay mà con giáp này có thể tự mình giải quyết tốt mọi khó khăn gặp phải lúc này. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ ngập tràn tin vui và đón nhận nhiều diều mới mẻ. Đào hoa vượng đem tới cho đôi lứa yêu nhau khoảng thời gian hẹn hò lý tưởng. Người độc thân có thể chia sẻ cảm xúc trong lòng để tìm được người phù hợp.

Đúng 3 ngày tới (21/10-23/10), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng vào đúng 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió vào 3 ngày nữa. Tài ăn nói khéo léo đem lại cho bản mệnh nhiều mối quan hệ tốt với đối tác. Tuy nhiên, bạn không thể dựa dẫm vào sự hỗ trợ của người khác mà không biết tự thân cố gắng, nỗ lực vươn lên.‏ Bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận vận may liên quan tới tiền bạc bất ngờ.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ có những bước tiến mới. Người độc thân có khả năng tìm thấy hạnh phúc đích thực sau quá trình miệt mài đi tìm tình yêu. Sự hy sinh trong âm thầm giúp tình cảm lứa đôi ngày càng gần gũi.

Đúng 3 ngày tới (21/10-23/10), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió vào 3 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

3 ngày tới, mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ trở nên tương đối hanh thông. Khối lượng công việc tăng cao đồng nghĩa với việc người tuổi này sẽ cực nhọc, vất vả hơn trước. Song đổi lại, bản mệnh sẽ đạt được những thành tựu ngoài mong đợi nếu vượt qua được giai đoạn khó khăn này. 

Chuyện tình cảm cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc. Bạn và người ấy hiện đang có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Tình yêu của hai người ngày một lớn dần khi có sự vun vén, bồi dưỡng mỗi ngày của hai người. 

Đúng 3 ngày tới (21/10-23/10), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 3
3 ngày tới, mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ trở nên tương đối hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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