Đúng 16 giờ chiều ngày mai (23/10), thời tới cản không kịp, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', tài lộc tăng cao, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 21:42

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'cá vượt vũ môn', tài lộc tăng cao, tình duyên thăng hoa vào đúng 16 giờ chiều ngày 23/10.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc nhờ vào Thần Tài chiếu cố hết mình vào đúng 16 giờ chiều mai. Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng bản mệnh đã có được thành quả xứng đáng và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Bạn hãy tiếp tục phát huy tài năng của mình, bạn sẽ có bước thăng tiến trong thời gian tới.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ có nhiều biến chuyển. Những con giáp còn đang độc thân sẽ tìm được người như ý trong hôm nay. Những nơi như quán nước, nhà hàng, rạp chiếu phim,... là nợi bạn có thể gặp định mệnh của mình.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (23/10), thời tới cản không kịp, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', tài lộc tăng cao, tình duyên thăng hoa - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc nhờ vào Thần Tài chiếu cố hết mình vào đúng 16 giờ chiều mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ uy tín của bản thân, người tuổi Thân sẽ nhận được sự tin tưởng và nhiều hợp đồng tốt trong thời điểm tới. Bạn nhận được nhiều lời mời cộng tác giúp tăng thu nhập đáng kể. Những cơ hội hợp tác này cũng góp phần mở ra những hợp đồng giá trị khác trong tương lai.

tình cảm vui vẻ. Nhờ cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim, bản mệnh có một ngày khá vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Trong thời gian này, tuổi Thân nên dành nhiều thời gian cho gia đình và đừng ngại chia sẻ những khó khăn mà mình gặp phải.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (23/10), thời tới cản không kịp, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', tài lộc tăng cao, tình duyên thăng hoa - Ảnh 2
Nhờ uy tín của bản thân, người tuổi Thân sẽ nhận được sự tin tưởng và nhiều hợp đồng tốt trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 16 giờ chiều ngày 23/10, tài vận của người tuổi Hợi sẽ trở nên bình hòa. Bản mệnh không có nhiều khởi sắc về tài lộc trong hôm nay. Tuy nhiên, người tuổi Tuất cũng đừng quá lo lắng vì thời gian tới bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Tình cảm của bản mệnh sẽ bền chặt. Con giáp này và người thân yêu có sự thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau trong công việc, đời sống. Mọi khó khăn bạn đều có thể chia sẻ với gia đình để tạo động lực tiếp tục vượt qua chúng.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (23/10), thời tới cản không kịp, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', tài lộc tăng cao, tình duyên thăng hoa - Ảnh 3
Đúng 16 giờ chiều ngày 23/10, tài vận của người tuổi Hợi sẽ trở nên bình hòa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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