Top 3 con giáp PHẠM THÁI TUẾ - TAM TAI trong năm 2023 và những điều cần tránh

Năm 2023 được dự đoán là năm mà người tuổi Tý sẽ có ít tài lộc vì công việc của họ sẽ bị quấy phá hay vướng phải tranh chấp, tốn rất nhiều thời gian giải quyết và việc đầu tư kinh doanh cũng sẽ thua lỗ, một số người còn có nguy cơ bị đền bù rất nhiều tiền.

Nói chung, đây là một năm không mấy suôn sẻ với người tuổi Tý, do đó cần phải cẩn thận hết sức có thể, không nên mạo hiểm trong công việc và đầu tư kinh doanh, tránh những chuyến đi đi xa, đặc biệt là đến sông, biển.

Ngoài ra, tuổi Tý cũng sẽ dễ có một số hiểu lầm trong chuyện tình cảm, cần tránh những hành động mập mờ, kiểm soát lời nói, cử chỉ của bản thân để tránh những lời đồn đại không hay.

Tuổi Tý không nên mạo hiểm trong việc kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm 2023, tuổi Thìn phạm Hại Thái Tuế đồng thời bản mệnh cũng bước vào năm Tam Tai thứ 2. Năm nay được đánh giá sẽ có khá nhiều thách thức nhưng cũng rất năng động với những cá nhân tuổi Thìn.

Tổng quan có thể thấy, công việc của bản mệnh có khả năng bị bỏ dở giữa chừng hoặc trở ngại về thủ tục hành chính. Các mối quan hệ của người tuổi Thìn cũng gặp nhiều khó khăn, có thể gây ra nhiều áp lực.

Chịu ảnh hưởng này, tài vận của người tuổi Thìn giảm sút mạnh, sự hao tổn tiền bạc thể hiện một cách rõ ràng. Việc đầu tư cần tùy theo khả năng, tránh mù quáng.

Tình cảm khá rối ren, bạn nên bình tĩnh, lắng nghe và tôn trọng đối phương. Tâm trạng sa sút, tinh thần căng thẳng dễ khiến bản thân mệt mỏi và làm suy giảm sức khỏe.

Tuổi Thìn nên bình tĩnh, lắng nghe và tôn trọng đối phương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trực Thái Tuế nặng nhất trong 5 loại Thái Tuế, vậy nên vận trình tuổi Mão khốn khó đủ đường. Trong năm 2023, tuổi Mão sẽ có nhiều thay đổi về công việc, tài lộc khó vượng, tuổi Mão không nên mở mang công việc hay đầu tư kinh doanh lớn.

Năm 2023 này, tuổi Mão có dấu hiệu lớn về hao hụt tài sản, chớ nên cho vay mượn tiền, đặc biệt cần chi tiêu hợp lý để không dính vào cảnh nợ nần. Sức khỏe tuổi Mão cũng không mấy khả quan, quý bạn hãy đề phòng các bệnh về khớp hay các vấn đề tổn hại đến tay chân.

Tuổi Mão chớ nên cho vay mượn tiền. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.