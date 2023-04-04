Sau ngày 15/3 âm lịch, 3 con giáp TIỀN ĐẦY TÚI, vận may bất ngờ, có cơ hội trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 07:43

Tử vi soi chiếu, giữa tháng 3 âm lịch này top 3 con giáp sau đây sẽ gặp vận may, được thần tài chiếu cố. Trúng số độc đắc là điều không còn xa vời.

Tuổi Ngọ

Bước sang tháng 3 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”.

Nhất là vào thời điểm giữa, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Giữa tháng 3 âm lịch này, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh.

Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Sau ngày 15/3 âm lịch, 3 con giáp TIỀN ĐẦY TÚI, vận may bất ngờ, có cơ hội trúng số độc đắc - Ảnh 1
Sự nghiệp và tình yêu của tuổi Ngọ rẽ sang hướng mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn là con giáp không có lòng tham, những con giáp này không đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng chính nhờ vậy mà tuổi Mão được được trời ban nhiều phước lành.

Giữa tháng 3 âm lịch tới đây, tuổi Mão sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố. Thời gian này, tuổi Mão bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh. Tài vận người tuổi Mão được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Mão tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

Sau ngày 15/3 âm lịch, 3 con giáp TIỀN ĐẦY TÚI, vận may bất ngờ, có cơ hội trúng số độc đắc - Ảnh 2
Tuổi Mão cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có tính cách nhiệt tình hơn, EQ cao. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, con giáp này để lại vô số ấn tượng tốt cho người khác.

Con giáp này luôn thể hiện được thế mạnh của mình trong công việc, khiến cho lãnh đạo đánh giá cao và sẵn sàng đề bạt họ lên vị trí cao hơn.

Con giáp tuổi Dậu có thể cải thiện thành tích của mình nên áp lực cuộc sống giảm đi rất nhiều. Những người này có thể sống tốt hơn và không gặp vấn đề gì lớn.

Sau ngày 15/3 âm lịch, 3 con giáp TIỀN ĐẦY TÚI, vận may bất ngờ, có cơ hội trúng số độc đắc - Ảnh 3
Tuổi Dậu ổn định trong mọi việc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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