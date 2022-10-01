Top 3 con giáp nữ là có tướng vượng phu ít tử, giỏi việc nước đảm việc nhà: Ai lấy được hưởng phước cả đời, tam đại phú quý, giàu sang ngất Trời

Dân gian từng nói sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. 3 con giáp nữ này luôn được ca tụng là những mẫu hình người phụ nữa tài ắc vẹn toàn mà nhiều đáng mày râu luôn ao ước chinh phục được.
- Thành công bùng nổ từ 7h sáng 1/10/2022, may mắn bủa vây 3 con giáp có số hưởng, ngồi không cũng có tiền, vàng vào túi ồ ạt, sung sướng không ai bằng
- Thiên Tử soi sáng bản mệnh, hai tuần đầu tháng 10 tới, 3 con giáp chuyển mình giàu sang, làm ăn bứt tốc, thu bạc gom vàng
Tuổi Thìn
Từ khi sinh ra, cô gái tuổi Thìn đã có khí chất cao quý hơn người, có sao tốt chiếu mệnh nên vận khí cũng tăng dần lên theo độ tuổi. Vì như vậy nên sau khi kết hôn, vận thế của người vợ tuổi Thìn sẽ lan truyền đến những người bên cạnh, giúp họ tăng thêm gia sản. Cặp vợ chồng mà có vợ tuổi Thìn thường sẽ có con đường sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc viên mãn.
Thậm chí, con cháu đời sau cũng có thể thừa hưởng vận khí đó của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn rất thông minh, nhanh nhẹn. Người vợ tuổi Thìn thường có phương pháp riêng để giáo dục con cái. Phần lớn con của họ đều thông minh, hiểu chuyện và gặt hái được nhiều thành công trên con đường học tập và sự nghiệp.
Tuổi Sửu
Phụ nữ tuổi Sửu cần cù, siêng năng, tận tâm và khéo léo. Họ xứng đáng với danh hiệu "người phụ nữ trung hậu, đảm đang" điển hình mà bất cứ chàng trai nào cũng khao khát cưới về làm vợ. Phụ nữ cầm tinh con Trâu thuộc tuýp người trầm tính, họ hy sinh trong thầm lặng, không thích than vãn, kể khổ hay kêu ca.
Ngay cả khi chồng thất bại hay đối mặt với tình hình khó khăn trong công việc, kinh doanh, họ cũng sẽ không phàn nàn gì cả, âm thầm ở bên, ủng hộ đối phương hết mình. Cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, họ đều đem lại lợi ích cho chồng mình. Họ chính là hậu phương vững chắc của chồng mình, đem lại sự phát đạt, may mắn cho chồng con và gia đình.
Tuổi Dần
Tuổi Dần. Nếu nói đón con giáp nào có số "vượng phu ích tử" nhất thì phải kể đến phụ nữ tuổi Dần.
Phụ nữ tuổi Dần thật sự rất giỏi. Từ ngày bé, họ đã phải chịu nhiều vất vả, cũng vì thế mà họ đã hình thành tính cách mạnh mẽ và có phần "lạnh lùng" của mình.
Phụ nữ tuổi Dần có thể nói là mẫu phụ nữ vô cùng giỏi giang, quyết đoán và bản lĩnh. Họ không chỉ giỏi kiếm tiền mà họ còn vô cùng chu toàn trong công việc gia đình. Họ thành công giỏi giang không phải là nhờ may mắn mà đó là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực, là "mồ hôi - máu - nước mắt" của họ.
Vậy nên khi có gia đình, họ là người hậu phương vững chắc đáng tin cậy nhất cho chồng, là người mẹ mạnh mẽ bảo vệ những đứa con của mình. Họ là ngọn hải đăng sáng rực giúp soi sáng đường đi lối bước cho chồng mình, sự bản lĩnh mạnh mẽ của họ sẽ không cho phép người đàn ông của mình, bố của con mình lạc bước.
Còn với con mình, họ sẽ là người mẹ nghiêm khắc nhưng luôn tràn đầy sự bảo vệ, yêu thương. Họ luôn dạy con mình phải sống tự lập, tử tế hiểu chuyện. Lấy được vợ tuổi Dần chẳng khác nào phúc đức 3 đời mà không phải ai cũng may mắn có được.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.