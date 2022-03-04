Top 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn', chuyện đại sự dễ bề thành công, giàu sang khó ai bì kịp trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 18:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá chép vượt vũ môn", chuyện đại sự dễ bề thành công, giàu sang khó ai bì kịp trong 49 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong thời gian tới, tài vận của con giáp may mắn này tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Khi bước vào thời kỳ tột đỉnh may mắn, bạn thuận lợi suôn sẻ trong mọi mặt của cuộc sống từ công việc, thu nhập, tình cảm và sức khỏe.

Bên cạnh đó, sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng, đối tác cũng như lãnh đạo, đồng nghiệp, chính vì vậy mà bạn có thể kì vọng nhiều hơn vào các khoản tiền lãi, tiền thưởng sẽ đến trong tương lai.

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Tài vận của người tuổi Dần tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Trong 49 ngày tới, những nỗ lực và công sức mà người tuổi Sửu bỏ ra trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng bằng những cơ hội, thành quả thu về. Sự thay đổi có thể thấy lớn nhất nằm ở công việc, bạn sẽ được trao tay cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình, đi cùng với đó là thách thức và khó khăn đòi hỏi họ phải vượt qua mới có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Vận trình tình cảm của bạn cũng có những dấu hiệu khởi sắc hơn trước rất nhiều. Người độc thân có nhiều vệ tinh vây bám xung quanh nên bạn dễ thoát kiếp cô đơn, trong khi đó những người đang yêu hoặc đã kết hôn cũng được nếm vị ngọt của tình yêu, mối quan hệ ngày càng gắn kết.

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Những nỗ lực và công sức mà người tuổi Sửu bỏ ra trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng bằng những cơ hội, thành quả thu về - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, nhìn chung, cuộc sống của bạn sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ. Chưa kể, nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đừng nói đến xe cộ mới, nhà cửa mới cũng sẽ mua được trong tầm tay.  

Trên phương diện tình cảm, những bạn độc thân có đủ kiên nhẫn để đợi người phù hợp với mình xuất hiện. Trong khoảng thời gian chờ đợi, bạn cố gắng làm cho bản thân trở nên tốt đẹp hơn để yêu thương người ấy theo cách hoàn hảo nhất.

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Người tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập trong 49 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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